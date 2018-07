Rastelli: "Allegri saprà gestire CR7"

Tra i premiati al Premio Fair Play 2018, Massimo Rastelli, ex allenatore, tra le altre, di Cagliari e Avellino, in esclusiva per Sportal.it, si è soffermato sui temi caldi del momento.

Con l’arrivo di CR7, campionato già segnato?

“I campionati si vincono in campo. E’ chiaro che la Juventus arriva da sette anni di dominio e, con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, sia diventata ancor più forte ma anche le avversarie si sono rinforzate, penso a Roma e Inter”.

Ma come si gestisce un fenomeno come CR7?

“Allegri ha dimostrato di saper gestire al meglio i campionissimi. Inoltre il portoghese sa far tutto in attacco, quindi sono certo che Allegri lo farà rendere al meglio, nella posizione migliore”

Non hai citato il Napoli…

“Prendendo Ancelotti, il Napoli ha fatto un grandissimo colpo ma mi aspetto ancora qualcosa dal mercato degli azzurri”.

Quando rivedremo Rastelli su una panchina?

“Speravo di poter ripartire subito dalla Serie A ma non è successo. Aspettiamo la chiamata migliore, non escludendo nulla, neppure l’estero. Sicuramente ho una gran voglia di tornare protagonista”.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 08:30