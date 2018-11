Rastelli: "Contava solo vincere"

Esordio con vittoria per Massimo Rastelli sulla panchina della Cremonese.

Subentrato a inizio settimana ad Andrea Mandorlini dopo il pareggio di Verona, il tecnico campano ha colto tre punti d’oro contro il Livorno ultimo in classifica: "Per noi era fondamentale partire bene, dimostrando di voler vincere – le parole di Rastelli in conferenza stampa – Sapevamo che non sarebbe stato facile e infatti il Livorno non si è disunito dopo il nostro gol. I ragazzi hanno lavorato benissimo in settimana e li ringrazio per questo. Dedico questa vittoria a tutto il nostro gruppo di lavoro, alla società e ai nostri splendidi tifosi, che dall'inizio alla fine ci hanno incitato e non ci hanno mai abbandonato. Per questo oggi meritavano una prestazione tosta, di squadra, e mi auguro che siano soddisfatti”.

Durante la sosta l'ex allenatore del Cagliari completerà la conoscenza della squadra: “Abbiamo speso tanto nel primo tempo, è inevitabile che nel finale, quando le energie sono un po' venute a mancare, gli avversari si sono buttati in avanti, noi siamo arretrati, con l'ansia di dover portare a casa il risultato. Comunque, tranne qualche situazione un po' pericolosa, abbiamo retto bene, i ragazzi hanno raddoppiato e si sono sacrificati tantissimo. Sotto questo aspetto non ho nulla da dire. C'è ancora da lavorare sulla mentalità; non possiamo adesso dal piano terra arrivare subito all'attico. Settimana dopo settimana, cercheremo di arrivare a quel trend che io ho in mente, però la base è già bella solida”.



SPORTAL.IT | 10-11-2018 22:10