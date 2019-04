Rastelli non vuole più porsi limiti

Massimo Rastelli si gode la pesantissima vittoria della sua Cremonese, entrata in zona playoff dopo aver battuto il Foggia nel finale della partita dello Zini. E ora non vuole più porsi limiti.

"Abbiamo conquistato la vittoria più importante, oltre che la più difficile – ha osservato il tecnico grigiorosso -. Abbiamo dato vita a una gara di grandissima maturità e intelligenza, contro un avversario che fa del possesso palla la propria arma migliore. Poi abbiamo aumentato il ritmo, andando in gol solo nel finale. Meglio così, dato che il Foggia ha avuto ancora meno tempo per poter rimontare".

"Adesso possiamo anche sognare, abbiamo quella leggerezza mentale che ci può permettere di pensare in grande. Giochiamo, andiamo in gol e non ne prendiamo. Abbiamo anche qualche acciaccato, ma mercoledì potremo mandare in campo forze fresche", ha concluso l'allenatore campano.

