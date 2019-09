Ai microfoni de L'Unione Sarda, Massimo Rastelli ha parlato di Alberto Cerri, reduce da un inizio di campionato sicuramente non entusiasmante: "Alberto è un ragazzo sensibile, vive una situazione difficile anche per giocatori di esperienza, figuriamoci per un ventitreenne".

"Paga soprattutto la tensione psicologica, ogni palla è un mattone, così non rende ed il suo valore è notevole. Io, uno come lui, lo vorrei sempre nella mia squadra".

SPORTAL.IT | 09-09-2019 14:02