Rastelli vede la sua Cremonese

Seconda vittoria consecutiva senza subire gol per la Cremonese, che dopo il Perugia regola anche il Palermo e prosegue la risalita verso la zona playoff.

Palpabile la soddisfazione di Massimo Rastelli al termine della partita: "Sono molte le cose positive di oggi: la continuità di prestazione, dopo la vittoria col Perugia e il pareggio di Pescara; la vittoria contro la capolista, squadra molto fisica, che ha grande qualità; siamo stati bravi nell'interpretazione della gara, essendo stati determinatissimi, andandoci a costruire quegli episodi che poi ci hanno portato alla vittoria".

"Siamo andati in vantaggio sul finire del primo tempo – prosegue l'ex tecnico del Cagliari – Poi una gestione fantastica del secondo tempo, in cui non abbiamo concesso neanche un tiro in porta al Palermo. Abbiamo creato diverse situazioni per raddoppiare: lo abbiamo fatto, quindi sono molto contento per i ragazzi. Stanno lavorando sodo, crescendo in mentalità e in fiducia. Ora vedremo in settimana cosa ci restituirà l'infermeria: da valutare anche Strizzolo, che ha lamentato qualche fastidio oggi, oltre a Castagnetti e altri".

