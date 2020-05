Ratko Rudic: "Ho anticipato i tempi"

"Il mio ritiro? Questa decisione è maturata prima dell'epidemia, pensavo di chiudere come allenatore guidando la squadra nella final eight ma purtroppo questa cosa non si è potuta realizzare e ho anticipato un po' i tempi. Rimarrò comunque nella pallanuoto magari con altre funzioni". Lo ha detto a Radio Sportiva Ratko Rudic il giorno dopo aver annunciato l'addio alla Pro Recco e il ritiro dall'attività.

"Questa epidemia ci ha colpito quando avevamo cominciato a intensificare gli allenamenti, avevamo grandi obiettivi, eravamo motivati – ha aggiunto l'ex ct del Settebello – Quando tutto si è fermato da parte mia c'era delusione, ma non c'erano margini per continuare".

SPORTAL.IT | 07-05-2020 16:39