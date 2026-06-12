Raul Jimenez il sopravvissuto tornato a segnare per il Messico e i Mondiali dopo il tragico infortunio e l'obbligo di protezione

L'attaccante messicano indossa una fascia che protegge la zona cranica della frattura per tutelarlo dopo un terribile incidente di gioco del 2020 quando la sua vita sembrava appena a un filo: il miracolo di un uomo che oggi ha conquistato la scena

Della commozione di Raul Jimenez non rimane solo e esclusivamente la realizzazione di un sogno che accompagna ogni giocatore al Mondiale. Perché la sua vicenda umana è un unicum, come testimonia la fascia e la protezioni indossate dall’attaccante del Messico, autore della seconda rete, che la prossima stagione lascerà il Fulham alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno 2026, per unirsi al Wolverhampton Wanderers, retrocesso in Championship. Dietro a quell’emotività ci sono ricordi complicati, immagini difficili da rimuovere e che le cicatrici, reali, testimoniano senza timore di interpretazione. La frattura al cranio, l’operazione e i timori per la sua vita oltre il rettangolo di gioco sono vividi nella memoria di quanti hanno assistito a quell’incidente di gioco tremendo, terribile.

Raul Jimenez, il gol con la protezione: una storia unica

Ieri sera Jimenez ha segnato il secondo gol di una partita centrale, Messico-Sudafrica, per inaugurare questo Mondiale 2026 e per la sua storia, sul piano personale. Nel 2020 quell’incidente in campo rischiò di cancellare tutto quello che l’attaccante messicano aveva realizzato. L’attaccante del Wolverhampton allora quando si consumò quello scontro si arrivò a temere il peggio. Invece riuscì a tornare in panchina per l’ultima giornata di Premier League contro il Manchester United domenica 23 maggio a sei mesi di distanza dall’operazione alla testa.

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Un miracolo per Jimenez, dopo l’impatto con David Luiz il 29 novembre 2020 quando rischiò di chiudere la propria carriera, che gli ha lasciato dubbi, incertezza e una lunga cicatrice sul lato destro della testa. L’equipe sanitaria del club e una serie di specialisti, nel periodo di riabilitazione, lo avevano sottoposto a una serie di indagini e valutato per step il suo rientro.

L’incidente e l’obbligo di indossare protezioni

“È riuscito a passare dall’attività atletica di base all’allenamento agonistico completo a marzo, evitando soltanto i colpi di testa e i contrasti aerei” ricorda il medico sociale Matt Perry in un comunicato dell’epoca. Di fatto Jimenez, che ieri sera ha segnato portando il Messico sul 2-0, è tornato abile e arruolato nella stagione successivo al dramma ma, come accade in campo ed è successo anche nella serata di ieri, deve indossare un elmetto o fascia protettive per tutelare la parte del cranio fratturata a tutela della sua integrità e salute.

Getty Images

L’impatto drammatico con David Luiz fece svenire Raul Jimenez: le condizioni apparvero subito gravi

La sensazioni e la voglia di essere al suo Mondiale

Rileggendo le cronache dell’epoca e rivedendo le immagini, la botta subita da Jimenez è stata tremenda: aveva perso i sensi, i soccorritori lo avevano trascinato via in barella e condotto in ospedale e a posteriori il club aveva riferito che era stato operato d’urgenza quella notte stessa. “In quel momento, purtroppo, il mio primo pensiero è stato che fosse morto”, aveva detto la compagna Daniela Basso al New York Times ripensando a quel 29 novembre. La vita è ripresa: è trascorsa la riabilitazione, la pandemia da Covid che lo costrinse all’isolamento per via della gravità delle sue condizioni e poi il trasferimento al Fulham che lascerà di nuovo a breve.

Ora è ai Mondiali, un appuntamento centrale per lui che è messicano e che vive la sua occasione nel suo Paese. Con la sua fascia a proteggere quella frattura risanata, che rimane un ricordo indelebile ma con il quale sta imparando a convivere.