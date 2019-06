Raul si prende il Real B

Prosegue la “scalata” di Raul Gonzalez Blanco come dirigente e allenatore del Real Madrid.

La leggenda dei Blancos, prodotto del vivaio e in prima squadra tra il 1994 e il 2010 e primatista assoluto di presenze nel club, ben 741, sarà infatti il prossimo tecnico del Real Madrid Castilla, la squadra B del Real, che milita nella Segunda Division B, terza serie spagnola (divisione semiprofessionistica) e che fino allo scorso ottobre era diretta da Santiago Solari, promosso poi in prima squadra al posto di Julen Lopetegui prima di venire a propria volta esonerato per fare spazio a Zinedine Zidane.

Raul era già all’interno dell’organigramma delle giovanili dal 2018, come allenatore delle formazioni Cadete B e Juvenil B. Il primo incarico dopo la fine della carriera da giocatore, avvenuto nel 2015 con i New York Cosmos, era stato proprio in seno al club statunitense, come direttore tecnico del settore giovanile.

