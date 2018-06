Fabrizio Ravanelli è il nuovo tecnico dell’Arsenal Kiev.

Il 49enne ex della Juventus ha accettato la proposta del club neo-promosso nella massima divisione Ucraina tornando a sedersi in panchina cinque anni dopo l’esperienza in terra francese all’Ajaccio.

Ravanelli ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2011 nel settore giovanile della Juventus.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 22-06-2018 09:25