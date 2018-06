Ravenna, presentato Caliendo

A pochi giorni dal comunicato stampa che ha annunciato il suo ritorno sulla panchina della pallavolo femminile ravennate, Nello Caliendo è stato ufficialmente presentato ai giornalisti e alla città, in una partecipatissima conferenza stampa che si è tenuta presso la sede della società, in via Trieste 86.

Ha aperto gli interventi Paolo De Lorenzi, Presidente Olimpia Teodora: "Siamo abbastanza soddisfatti della buona stagione dello scorso anno, tuttavia quest’anno con l’incarico di DG affidato a Marco Bonitta vogliamo crescere e fare un salto di qualità. Due anni fa ho vissuto al fianco di Nello Caliendo la gioia della promozione. Contiamo molto su di lui perché ha dimostrato di saper vincere, meritandosi in qualche modo anche questa opportunità. Penso che quest’anno potremo toglierci qualche soddisfazione in più e mi auguro che la passione partenopea di Nello possa trascinare anche il grande tifo ravennate per questo sport".

La parola è poi passata al protagonista della conferenza stampa, Nello Caliendo, di ritorno dopo un anno sulla panchina ravennate: "Ritornare a Ravenna per me è motivo di grande orgoglio ed emozione, per questo ringrazio la società, soprattutto nelle persone di Bonitta e Delorenzi. È bello ricordare il passato e ci tengo a sottolineare che anche due stagioni fa non c’è mai stata una vera rivalità, quindi la fusione è stata una naturale conclusione. Ora guardiamo avanti e cerchiamo di fare il meglio possibile per Ravenna"

SPORTAL.IT | 01-06-2018 12:55