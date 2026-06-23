Ronaldinho al Ravenna, tutto vero: il fuoriclasse posa con la nuova maglia, ma Mandorlini gela l’entusiasmo dei tifosi  

Il club di Cipriani ha annunciato che il brasiliano è stato tesserato e tornerà a giocare a 46 anni. Ma il primo commento del suo allenatore alimenta qualche dubbio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ronaldinho tornerà a giocare a 46 anni e lo farà in serie C, nel Ravenna: dopo le smentite dei giorni scorsi, il club di Ignazio Cipriani ha ufficializzato l’ingaggio del fantasista, specificando che sarà tesserato per il prossimo campionato. La fredda reazione del tecnico Andrea Mandorlini solleva qualche dubbio sull’operazione.

Ronaldinho, 46 anni, giocherà nel Ravenna

Puoi tenere l’uomo lontano dal calcio, ma non puoi togliere il calcio dal cuore dell’uomo: a 13 anni dal suo ritiro, Ronaldinho ha annunciato che tornerà a giocare. Lo farà a 46 anni compiuti col Ravenna, nella serie C italiana: dopo le smentite dei giorni scorsi, il club di proprietà di Ignazio Cipriani ha annunciato in grande stile l’ingaggio del fuoriclasse brasiliano, specificando che sarà uno dei tesserati della squadra. L’asse Dinho-Ravenna, dunque, andrà oltre la semplice collaborazione commerciale di cui aveva parlato il vice-presidente del club Ariedo Braida.

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Le parole di Dinho

Il Ravenna ha annunciato Ronaldinho con un comunicato stampa e un post su Instagram in cui si vede il brasiliano attraversare i locali più prestigiosi del gruppo Cipriani nel mondo indossando la maglia del Ravenna. E alla maglia del club romagnolo fa riferimento lo stesso Dinho nella nota pubblicata dalla società sul suo sito.

“Nuovi colori, lo stesso sorriso – le parole di Ronaldinho – Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!”.

L’obiettivo di Ronaldinho

Nel comunicato si legge anche l’obiettivo di Dinho: segnare il suo ultimo gol da professionista con la maglia del Ravenna. Per farlo Ronaldinho dovrà, ovviamente, trovare posto in campo: è vero che la classe non ha età, ma la serie C è un campionato vero, con squadre dinamiche e organizzate. Quanto spazio troverà il 46enne Dinho, fermo da 13 anni? In questo senso il primo commento del tecnico Andrea Mandorlini non pare esattamente entusiasta…

Mandorlini gela i tifosi

“Si tratta di un’operazione di marketing super”, ha dichiarato Mandorlini a L’Arena, sottolineando l’importanza mediatica più che tecnica del colpo centrato dal suo club. “Ronaldinho è un grandissimo campione – ha poi aggiunto – Fa piacere averlo qui. Di sicuro lo vedrete in campo. Con lui siamo destinati a tornare sotto i riflettori”. Poi, però, mette le mani avanti sul suo reale utilizzo in campo: “Certo, oggi non so e non posso quantificare quella che sarà la sua effettiva presenza. Ma tutti ne parlano”, ha detto Mandorlini. Insomma, Dinho pare aver fatto felice Cipriani e i tifosi, un po’ meno il suo allenatore…