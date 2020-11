Ravezzani a Conte: "Ma che scusa è?”

Anche quando l’Inter vince e lo fa bene, contro un avversario in gran forma come il Sassuolo, le polemiche su Antonio Conte non si placano. Il tecnico è tornato nel mirino per la sconfitta con il Real Madrid che ha pregiudicato la qualificazione dell’Inter ai preliminari di Champions League.

Ravezzani attacca Conte

A riaprire la ferita su Twitter è Fabio Ravezzani, che commenta duramente le parole pronunciate dal tecnico nerazzurro riguardo alla gara col Real. “Conte giustifica così la sconfitta col Real dimezzato: Un rigore contro dopo 5’ e dopo 20’ in 10 contro una grande; siamo stati bravi, abbiamo dato tutto. Quasi che i 2 fatti non fossero colpa della squadra, ma di imprevedibili eventi climatici. Mah…”.

In sostanza, quelli che sono episodi per Conte rappresentano delle colpe stesse dell’allenatore secondo Ravezzani. Una tesi, quella del giornalista, che scalda i tifosi nerazzurri. “Ma perché dimezzato? – ribatte tra i commenti Eltoro – Certo è il Real più scarso di sempre e non ci sono scusanti , ma perché dimezzato? Benzema, Ramos e Valverde ma parliamo di una rosa ampia, non capisco”.

I tifosi si dividono

BausciainLux la pensa come Ravezzani: “Il rigore é venuto per un fallo di frustrazione dopo 3 minuti di possesso palla del Real. Quando Conte farà un bagno di umiltà forse diventerà anche un grande allenatore”. “Forse è colpa della pioggia”, ironizza Tiziana.

Marco, invece, prova a difendere Conte: “È semplicemente impossibile giudicare seriamente una prestazione giocata con un uomo di meno per un tempo e mezzo, sotto di un goal per un rigore al terzo minuto contro il Real Madrid non il Poggibonsi. Criticare la squadra che perde 0-2 in quelle condizioni è solo folle”.

Ma Ravezzani non ci sta e risponde al tifoso: “Il punto è proprio questo. La squadra si è messa in queste condizioni. Mica è successo per ragioni esterne. Semplice, no?”. E ancora: “Qualsiasi allenatore è capace di giustificare qualsiasi sconfitta con la follia di un paio di calciatori”. Andy, infine, richiama un altro allenatore interista criticato spesso dai tifosi per le sue giustificazioni alle sconfitte: “Che si tratti di Mazzarrite?”.

SPORTEVAI | 29-11-2020 11:30