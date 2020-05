Ravezzani agita il web: Milan, fai sempre lo stesso errore

Lo staff tecnico, l’assetto societario, le discussioni intorno alla permanenza dei calciatori di spicco: tutto è ancora in divenire in casa Milan. Sospesa tra presente e futuro, la società rossonera s’interroga sulla strada da prendere per iniziare quel rilancio da troppo tempo inseguito. Ma c’è chi giudica sbagliata la direzione intrapresa nel passato recente, che potrebbe guidare anche le prossime scelte.

Milan, il Tweet di Ravezzani

Fabio Ravezzani, in particolare, è caustico e scrive sul suo profilo Twitter: “Un solo club in Europa negli ultimi due anni ha azzerato due volte staff tecnico dirigenziale, cambiato quattro allenatori e inserito in sede dirigenti esclusivamente stranieri. Si chiama Milan. E non promette nulla di buono per il futuro”.

Il peccato capitale del Milan

Lo stesso Ravezzani, in risposta ai follower, chiarisce poi ulteriormente il concetto: “Credo che un club con quadri tecnici e dirigenziali esclusivamente stranieri (tale sarà il Milan dopo l’addio di Maldini e Massara) non abbia eguali nel mondo. Forse sbagliano tutti gli altri, ma dai primi risultati non direi…”.

Milan “straniero”, le reazioni dei tifosi

Scrive Simone: “Ma Leonardo e Boban sono calcisticamente italiani…comunque il problema principale è che nessun club storico in Europa ha cambiato tre proprietari in così poco tempo con tutte le conseguenze del caso…il problema comunque non può essere la nazionalità, piuttosto le tempistiche..”. Salvo è pessimista su possibili acquirenti: “Il problema è che però il Milan è diventata una società che crea solo debiti su debiti, gestita in modo pessimo, stile Corrida, tutti allo sbaraglio. Impossibile ad oggi trovare qualcuno pronto a acquistarlo. E il futuro pare ancor peggio…”.

Milan, le perplessità su Rangnick

Teo invece si chiede ancora se davvero possa arrivare Rangnick con la sua folta schiera di collaboratori: “Ma siamo sicuri che arrivi Rangnick con tutto il suo staff da mille persone che andranno pagate profumatamente, quando una volta risolta la questione stadio Elliott venderà il Milan?”. E anche un altro utente è perplesso: “Un solo club in Europa non ha una proprietà con una chiara identità e con un chiaro obiettivo da perseguire. Si costruisce una squadra per vincere? Per risanare? O semplicemente per fare schifo e far fare bella figura a Berlusconi per il suo passato?”.

SPORTEVAI | 16-05-2020 11:26