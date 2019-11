Ravezzani al veleno su Conte: Accusava anche la maestra a scuola

Gli antipasti c’erano stati già nelle settimane scorse e più di una volta, come quando accusò pesantemente i media di fare da cassa di risonanza agli juventini arrabbiati nei suoi confronti o anche in altre circostanze, ma il violento sfogo di Conte di ieri sera, dopo la clamorosa rimonta del Borussia Dortmund in Champions, ha stupito tutti i tifosi dell’Inter, anche quelli che erano abituati al carattere forte del tecnico.

LA RABBIA – Non se l’è presa tanto con i giocatori Conte, quanto con la società, invitata a prendersi le sue responsabilità anche pubblicamente e nel parlare con la stampa. Un attacco diretto che ha sorpreso tutti.

LA SORPRESA – Un’uscita che non è piaciuta a Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia non ha avuto dubbi nel prendere posizione sui social dopo le parole dell’allenatore nerazzurro.

IL TWEET – Ravezzani ha twittato: “Sostanzialmente Conte ha già sbroccato. Quando vince è merito suo, quando perde è colpa della società che non gli compra i calciatori forti. È così dai tempi della Juve. A scuola probabilmente accusava la maestra quando prendeva un’insufficienza. Questo resta il suo limite”.

LE REAZIONI – Commenti furibondi sui social anche da parte dei tifosi: “Quando scappò dalla Juve, dove riteneva di avere una rosa carente, Allegri arrivò a 20 minuti dal triplete. E’ bravo per carita, ma a volte si sente un Dio”.

LA SPIEGAZIONE – Tutti perplessi i fan nerazzurri: “Ma chi voleva? Non penso che faccia tutto questo casino per Dzeko. E poi parlava di centrocampisti, Sensi e Barella. L’unica spiegazione che mi do è che Conte avesse raggiunto un accordo personale con Vidal, ma che la società sia stata “timida” con l’offerta al Barca.”.

L’ACCUSA – Fioccano commenti di ogni tipo: “Marotta e Conte si sono parlati in estate? Mi sembrano assurde queste accuse quando gli hanno anche regalato giocatori per non fargli avere problemi nello spogliatoio e preso Lukaku a tanto” o anche: “Ma di cosa si lamenta? È andato anche al ristorante da 100€ quest’estate e ha preso tutte le portate che preferiva”.

COME LIPPI – Arrivano tristi paragoni: “Sono interista, quando lo hanno preso ho rimpianto Mourihno e Mancini. Questo non è in grado e si ostina a giocare a 3 in difesa e non ha neanche gli uomini. Sta facendo come Lippi se non peggio. In campionato è secondo per demeriti di Roma, Napoli, Lazio, Atalanta e Milan”.

I LAMENTI – Tutti sottolineano come Conte pianga sempre: “Marotta gli può anche prendere Messi e Salah: lui si lamenterebbe comunque”, ma c’è chi osserva: “Ma non è che alla fine Conte avrebbe tenuto volentieri Nainggolan e Icardi?? O che perlomeno fosse convinto della loro cessione?? Ci sono state frasi piuttosto ambigue fino ad oggi su questa situazione “esuberi”. Potrebbe essere questo il motivo di accanimento contro la società”.

A FAVORE – Pochi, ma ci sono, i tifosi che si schierano dalla parte del tecnico: “Anche José Mourinho disse le stesse cose a Moratti. Subito dopo arrivarono Sneijder e Eto’o. L’anno dopo fu triplete… Il peso mediatico di certi allenatori muove le montagne” e infine: “Se a fine anno mi porta lo scudetto e il 10 in pagella come fatto a Torino e Londra, Conte va più che bene”.

SPORTEVAI | 06-11-2019 09:18