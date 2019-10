Ravezzani attacca Conte, è polemica sui social

L’inatteso pareggio casalingo dell’Inter con il Parma ha scatenato polemiche e malumori. Molte sono rivolte all’arbitraggio di Chiffi e ai due rigori negati ai nerazzurri nel corso della partita, qualcuno invece se la prende pure con l’allenatore. C’è Antonio Conte, in particolare, nel mirino di Fabio Ravezzani. Non solo o non tanto per la gestione del match coi ducali, quanto per gli atteggiamenti post partita.

Il primo Tweet – Ecco cosa scrive Ravezzani subito dopo la press conference dell’allenatore nerazzurro: “Il vero limite di Conte sono queste conferenze in cui dice anche cose vere, ma che incrinano il rapporto con la società. Sottolineare già a ottobre che sono stati fatti errori e l’anno prossimo bisognerà rinforzare molto la squadra, oggi, non serve a nessuno se non a lui”.

Il secondo Tweet – C’è spazio anche per un secondo messaggio dai toni velenosi: “Conte teme che chi elogia l’Inter lo faccia solo per attaccarla se dovesse mancare gli obiettivi. Per me, dopo un simile mercato, è lecito chiedere: 2-3rza in campionato, agli Ottavi in Champions e semifinale di C. Italia. Non mi pare troppo. Lui è il più pagato pure per questo”.

Le reazioni – Molti tifosi difendono Conte. È il caso di Andrea: “Fa benissimo, è così che si costruisce una mentalità vincente e una squadra vincente, con i rompiscatole che spingono tutti a dare di più, non con i pretini del va tutto bene”. Giuseppe invece è con Ravezzani: “Fossimo ad aprile capirei”. Stefano invece fa l’avvocato del diavolo: “Conte ha avuto tutti i giocatori che aveva richiesto. Va bene, la panchina è corta, ma doveva metterlo in conto”. Marco invece ipotizza: “È già d’accordo con Marotta…come questa estate in Cina…è tutto condiviso all’interno della società”.

Gli scontenti – Il fronte degli scontenti si allarga in riferimento al secondo post. “Conte queste partite le deve vincere e basta… Prende 11 milioni a stagione e quindi le deve vincere”, sottolinea Davide. “Sono interista e posso condividere il suo pensiero dato che 12/11/10 mln..quelli che sono.. li danno a un grandissimo allenatore ed è lui che deve dimostrare di meritarli.. Anche con tutte le difficoltà del caso”, ribadisce Lucio. “20 milioni di euro lordi più lo stipendio di Spalletti. L’Inter da Conte deve pretendere la vittoria”, è la chiosa di Manolo.

SPORTEVAI | 27-10-2019 09:52