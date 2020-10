Ravezzani attacca due interisti, la difesa dei tifosi

Contro lo Shakhtar l’Inter gioca, crea ma spreca e alla fine torna dall’Ucraina con uno 0-0 che rende sempre più complicata la situazione dei nerazzurri nel girone B. Nell’analisi post-gara, molti tifosi si sono concentrati sulle occasioni mancate dai giocatori di Antonio Conte, tesi supportata anche da Fabio Ravezzani, che in particolare mette due nerazzurri nel mirino.

Ravezzani boccia Lautaro e Eriksen

“L’Inter avrebbe giocato una partita perfetta se non fosse indispensabile segnare – ha scritto il giornalista su Twitter -. Zero rischi, due traverse, un rigore negato e almeno altre 2 palle gol sprecate: una sesquipedale di Lautaro, peggiore in campo. Eriksen entra quasi controvoglia. Sempre grande Lukaku. Bene Vidal”.

Lautaro ed Eriksen, dunque, sarebbero i principali responsabili della mancata vittoria secondo il giornalista. Una tesi, questa, che viene respinta da gran parte dei tifosi interisti, pronti a difendere i giocatori e in particolare Eriksen, entrato ancora una volta dalla panchina.

I tifosi dissentono e attaccano Conte

“Direttore non si può giudicare Eriksen per 10 minuti, per giunta nel periodo peggiore. A mio parere lui e Brozovic sono incompatibili”, scrive Antonio. “Eriksen è entrato all’81′ e gli hanno passato due palloni. Dai, non è giudicabile oggi. Piuttosto me la prenderei con i cambi tardivi o confusionari di Conte”, aggiunge Andrea. Stessa tesi per Alberto: “Come fai a giudicare Eriksen oggi?! Conte i cambi dovrebbe iniziare a farli al 60/65esimo non all’80esimo come mossa della disperazione ogni volta!”.

Anche ComeUna dissente da Ravezzani: “Scusi Eriksen sta facendo male in generale, ma come si può giudicarlo stasera? Gioca 10 minuti in una squadra ormai rassegnata al pareggio che rinuncia ad attaccare, sarebbe stato più proficuo metterlo all’inizio quando il pressing era 0. Per il resto sono d’accordo”.

E sul banco degli imputati finisce ancora una volta Conte. “Però il modulo Conte in Europa non funziona, se non segnano le due punte lo 0-0 è quello che porti a casa”, il commento di Loris. Infine la sentenza di Baol: “Su 6 punti, 4 lasciati per strada e ora vuoi vincere col Real? Conte è un allenatore sopravvalutato e scarso di idee, di imprevedibilità e gioco, limitato nei cambi e nello schema. Forse peggio di Mazzarri”.

SPORTEVAI | 28-10-2020 12:37