Ravezzani attacca Keita e Wanda Nara

Era solo uno scherzo: un video girato a una festa e mandato in rete da Wanda Nara in cui si vede Keita che finge di aggredire un fotografo, ma di questi tempi in casa-Inter basta vedere un cerino per gridare all’incendio. Fabio Ravezzani è inizialmente caduto nella trappola, pensando a una reale lite tra l’esterno nerazzurro e il fotografo, poi quando gli hanno fatto notare che era solo per gioco ha fatto parziale retromarcia, senza però smettere di criticare i protagonisi. Il direttore di TeleLombardia prima ha twittato: “Il video pubblicato da Wanda con Keita visibilmente alterato che aggredisce un fotografo non ha alcun senso logico. O non si rende conto di cosa fa, oppure c’è una strategia sottesa che non voglio nemmeno commentare perché userei un aggettivo troppo pesante”. Poi dopo aver visto un altro spezzone del video, che fa capire la reale natura dello scherzo, ha aggiunto: “Effettivamente scherza. Resta il fatto che non ci fa una gran figura e pubblicarlo mi pare davvero una pessima idea”.

LE REAZIONI – Molti si dissociano dalle critiche, anzi accusano di voler creare casi inesistenti: “Ho visto il video di Keita e si vede chiaramente che stava scherzando con il fotografo… è altrettanto vero che è parecchio “ euforico “ ..” o anche “Direttore guardi che il fotografo è loro amico.. si stava scherzando.. smettiamolo di inventarci le notizie..se continua il video c’è una scena che Keita chiama il fotografo per farsi una foto con un invitato..”, oppure: “E’ successo alla festa della moglie di Gagliardini e era un gioco”.

IL CASO – Non mancano però quelli che ritengono sbagliato a prescindere divulgare queste immagini: “Se l’Inter non manderà via questi porta rogne dei Nara, avrà sempre problem” o anche: “Che abbiamo fatto di male noi interisti per meritarci tutte queste pagliacciate?!?” e: “Forse, se si evitasse di vedere cosa fa ogni cinque minuti sarebbe più salutare per tutti”. Infine: “Io mi vergogno per quelli che difendono Icardi e Wanda, signore perdonali perché non sanno quello che fanno”.

