Ravezzani attacca l'ex Milan: "Impossibile fare peggio di lui”

Fabio Ravezzani è sempre stato tra i più critici nei confronti della dirigenza del Milan degli ultimi anni. Il giornalista ha spesso difeso i vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossonera, puntando il dito contro le scelte errate dei vari dirigenti scelti dalle proprietà post-Berlusconi.

“Mai peggio di così”

Riguardo al mercato, in particolare, nessuno ha arrecato maggiori danni al Milan che Leonardo: su Twitter Ravezzani ha pubblicato un lungo elenco di giocatori acquistati dal brasiliano, ora al Psg, evidenziando come quasi nessuno di loro sia stato di portare benefici alla causa rossonera.

Nell’elenco di Ravezzani compaiono Reina, Strinic, Bacca, Bertolacci, Gabriel, Plizzari, Felicioli, Halilovic, Higuain, Simic, Caldara, Bakayoko, Laxalt e Castillejo. “A questi acquisti estivi del Milan targato Leonardo – scrive il giornalista nel suo tweet – , vanno aggiunti Paquetà e Piatek a gennaio. Ecco, la consolazione è che non si potrà mai fare peggio”.

Tifosi divisi

Una vera e propria stoccata a Leonardo, che anima la discussione tra i follower. MilanParade, ad esempio, corregge il suo elenco: “Reina (3,5) Strinic (2) e Halilovic (1,4) sono di Mirabelli”, scrive il tifoso. E Ravezzani replica: “Direi che i 3 di Mirabelli, per quanto sbagliati, abbiano inciso poco nel disastro di Leonardo”.

Franco, invece, sta col giornalista: “Meglio avere un blocco del mercato come il Chelsea che farne uno del genere”. Ma tra chi commenta c’è anche qualche interista, come Neroazzurro20, che riconosce a Leonardo qualche merito: “Gli acquisti molto male ma le cessioni sono top: è riuscito a scambiare un bidone come Bonucci con un bidoncino come Caldara; poi si è sbarazzato di giocatori mediocri come Locatelli, Bacca, Antonelli e soprattutto Kalinic…”.

E lo juventino Luca ricorda che i rossoneri “con quel mercato sono arrivati ad 1 punto dalla Champions (anzi, ad una traversa)”.

SPORTEVAI | 24-01-2020 10:19