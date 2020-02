Ravezzani attacca l'ex nerazzurro, i tifosi lo difendono

In casa Inter si torna a parlare dell’addio di Luciano Spalletti. Ad accendere la scintilla sono state le dichiarazioni dell’ex allenatore, che agli Italian Sport Awards ha spiegato la sua versione circa la fine del rapporto di lavoro con il club nerazzurro: “Sono stato contattato dal Milan – ha dichiarato Spalletti -, come sapete dopo poco che ero stato esonerato. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa”.

L’attacco di Ravezzani

L’Inter ha poi replicato a Spalletti, spiegando che fu l’allenatore a non accettare la buonuscita proposta dalla società: “Oltre al compenso maturato dal Signor Spalletti, la Società aveva proposto un’ulteriore offerta economica come incentivo all’esodo, che non è stata accolta dall’allenatore”, ha spiegato l’Inter all’Ansa.

Sulla vicenda i tifosi nerazzurri si sono divisi, mentre alcuni opinionisti, come Fabio Ravezzani, sono nettamente schierati con l’Inter. “Dunque – ha twittato il giornalista – l’Inter tra giugno e ottobre dà 2 milioni a Spalletti per lasciarlo a casa. Lui si presenta dicendo che lo vuole il Milan e chiede un’ulteriore buonuscita per rescindere. L’Inter propone un altro milione di euro. Spalletti dice che non basta e si offende pure? Mah…”.

La risposta dei follower

Il giornalista di fatto accusa l’allenatore di essere stato troppo avido, ma tra i suoi follower c’è chi non la pensa così. “Mah in realtà è più semplice – commenta MarcoF7 – Spalletti centra gli obiettivi ma viene esonerato. Non la prende bene, gli spettano 4.5 all’anno e giustamente non vuole lasciare nulla sul tavolo. Accetterebbe il Milan, ma pretende il pagamento di 1 intera annualità dall’Inter. Ci sta”.

Sulla stessa linea Saverio: “Cacciato malamente dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. Residuo di 9 milioni di contratto e doveva accettare 1 milione di buonuscita? È facile parlare e giudicare”.

Ma al follower replica lo stesso Ravezzani: “Le sfugge che riceveva uno stipendio adeguato dal Milan e andava a fare concorrenza proprio all’Inter…”.

Ma Max rincara la dose: “Se c’è un contratto giusto chiedere tutte le competenze!”. Chi sta con l’Inter, invece, è ben rappresentato dalle parole di Gianfranco: “Utilizzando un modo di dire di qualche decennio fa … non è che Marotta c”ha scritto giocondo in fronte!”.

SPORTEVAI | 06-02-2020 09:20