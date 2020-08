Ravezzani: Avete capito perché Sarri è gravemente colpevole?

Più l’Inter va avanti e più molti tornano ad attaccare la Juventus per essere uscita così presto dalle coppe europee. Conte si sta prendendo una bella rivincita dopo polemiche e veleni che hanno accompagnato la sua stagione mentre per Sarri la cicuta non è finita con l’esonero. C’è chi continua ad affondare il coltello nella piaga, come fa Fabio Ravezzani.

Ravezzani inchioda Sarri alle sue responsabilità

Il giornalista di TeleLombardia scrive su twitter: “Prima di giocare in Europa l’Inter veniva da 3 pari e 5 vittorie. La Juve da 2 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte. Significa non aver programmato una crescita della condizione fisica. Ecco perché è crollata al primo ostacolo. Ecco perché Sarri è gravemente colpevole“.

E poi aggiunge: “Trap disse che la sconfitta con l’Amburgo fu preceduta da una sconfitta col Vicenza in cui capí che la squadra non c’era. Trap non è stupido”.

Tifosi divisi sui social

I follower si spaccano. C’è chi scrive: “Io credo che Sarri si sia accorto molto presto che la sua scelta fosse stata un ripiego di lusso e che l’unica traccia del suo lavoro sarebbe stato il bonifico mensile”.

Ravezzani criticato dai tifosi della Juve

La maggioranza però non è d’accordo: “Sì ma va anche considerato che le ultime due sconfitte prima di Juve-Lione venivano da partite (inutili) giocate dai bianconeri di fatto con le riserve delle riserve per far risparmiare i big. Ciò non toglie che a livello fisico si sia toppato e non poco… ” o anche: “Le ultime due partite erano ininfluenti, per la Juventus, avendo vinto il campionato matematicamente. Gli infortuni, poi, non sono stati pochi, Dybala, Douglas Costa in primis… “.

Il paragone non regge: “Secondo me non ha senso paragonare l’Europa League alla Champions. È ingiusto. E poi uno scudetto vale più della EL. Se l’Inter avesse vinto lo scudetto e la Juve solo la EL, si parlerebbe di fallimento Juve e di stagione trionfale per l’Inter. È triste questo doppiopesismo”

Un utente osserva: “La Juve non fa testo, aveva dagli 8 ai 10 punti di vantaggio sulla seconda, ha gestito (male) in prospettiva Lione. L’ Inter fino alla finale ha incontrato squadre che sarebbero nella parte destra della classifica italiana.. La preparazione c’entra poco per me…” e infine: “Per favore, sono parallelismi privi di senso. Conte ha deciso a metá luglio che poteva forse giocarsi l’Europa League dopo aver perso punti fondamentali in campionato (vedi la gara di San Siro col Bologna). Poi alla Juve hanno sbagliato tutto, ok!”.

SPORTEVAI | 19-08-2020 10:15