Ravezzani boccia mosse Juve e Inter e scatena la polemica

L’oggettività non appartiene al mondo del mercato. Un colpo può essere allo stesso tempo esaltato o criticato, almeno a bocce ferme prima che sia il campo a dire la verità. Anche il forte interessamento della Juventus per Suarez non riscuote consensi unanimi, così come l’operazione Dzeko. Tra chi scuote la testa c’è Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia avanza dubbi su più di un affare e su twitter scatena una polemica.

Ravezzani ha dubbi su Suarez e Vidal

Scrive Ravezzani: “Suarez ha saltato nell’ultima stagione un mese per infortunio al polpaccio e 4 (durante Covid) per menisco esterno. Questo rappresenta un’incognita. Ma il calciatore se sta bene é fortissimo. Dipende da quanto costa l’operazione. Va detto che il profilo ideale sarebbe più giovane”.

“Tanto per essere chiari – conclude – non mi ha mai convinto la filosofia del calciatore ultratrentenne per vincere subito di più. Vale per la Juve (Cr7, eventuale Suarez) e per l’Inter (Vidal, Dzeko). A meno che sia un saldo (Pirlo). Poi, si sa, il calcio può smentire qualsiasi teoria”.

Le reazioni dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni: “Sono d’accordo con lei, però Suarez può fare due anni di altissimo livello” o anche: “Da capire l’affiancamento con CR7: Benzema al Real si è sacrificato molto per il portoghese, Suarez mi sembra meno disponibile a pelle. Secondo me Dzeko è più funzionale anche se meno forte” oppure: “È da quando è arrivato CR7 che a ogni mezza partita sbagliata lo attacchi dicendo che è sul viale del tramonto( novembre docet) e poi puntualmente ti devi rimangiare tutto. A proposito, L’ acquisto di Suarez è per tenersi libere le mani per comprare una grande punta 2021”.

Fan Inter contestano Ravezzani

Replicano anche i tifosi dell’Inter: “Beh Vidal è un saldo come Pirlo… arriva gratis e prende più o meno lo stesso” oppure: “L’inter del triplete quanti trentenni aveva? il Bayern ha vinto la Champions è in avanti ha Lewa, Muller e Perisic,che non sono giovani, per la Champions ci vogliono campioni cn tanti anni di esperienza” e ancora: “Beh inter 2010. Dal punto di vista economico non é mai un bel investimento. L’importante è riuscire a creare un mix tra giovani e campioni un po’ più avanti di etá, cosa che fanno Juve e Inter”.

C’è chi nota: “Quando si fanno queste squadre poi che tu vinca o meno, l’anno dopo devi essere pronto a smantellare tutto, altrimenti fai la fine dell’Inter dopo il triplete“.

Infine la nota ironica: “Che strano…chissà perché con l’arrivo di Ibra al Milan, la squadra ha fatto il salto di qualità! E lo dice uno Juventino!”.

SPORTEVAI | 02-09-2020 10:40