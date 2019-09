Ravezzani: C'è qualcosa anche peggio di questo Milan

Una notte insonne per i tifosi del Milan. La sconfitta nel derby non è stata digerita e i processi sono partiti al fischio finale. Tutti i dubbi della vigilia e le perplessità su un modulo poco chiaro e le difficoltà di Giampaolo si sono acuiti e oggi c’è chi chiede già il conto dopo aver visto i rossoneri perdere con l’Inter e rivelare fragilità e debolezze anche superiori a quelle che si pensava, al punto da scatenare polemiche da ogni fronte.

LA CRITICA – Per Fabio Ravezzani, che ha commentato con numerosi tweet acidi la pessima prestazione della squadra, i problemi non sono solo tecnici. Il giornalista di Telelombardia mette il dito anche sulla piaga della cattiva comunicazione e spara a zero.

IL TWEET – Ravezzani scrive: “Peggio del Milan solo la comunicazione del Milan che dopo una prestazione sconcertante impone a Giampaolo di rispondere solo a 4 domande. Credono di affrontare così i problemi del club? Imbarazzante per un club che ha fatto in passato della comunicazione il suo fiore all’occhiello”.

SI SALVI CHI PUO’ – Il giornalista poi aggiunge: “La proprietà Milan poi mi sembra molto più concentrata nella costruzione del nuovo stadio che nella ricostruzione di squadra e compagine dirigenziale. Ma senza un club forte, uno stadio di proprietà non ha alcun senso”. Botte da orbi, insomma, a destra e a sinistra. Non si salva nessuno.

LE REAZIONI – Tra le tante reazioni anche una precisazione del giornalista Giulio Mola “Veramente le domande erano tre.. poi abbiamo cominciato a ribellarci e ce ne hanno data una in piu”. I tifosi sono delusi: “La comunicazione del Milan si é fermata a quando c’era Galliani“, o anche: “Dopo un Derby con una visibilità mondiale zittiscono la stampa così? Non ci credo” e ancora: “Ah, ecco… Pensavo fossimo diventati così scarsamente interessanti da non ricevere domande nemmeno dopo una figuraccia”.

L’IMBARAZZO – I fan rossoneri non si sanno dare spiegazioni: “Mi ricorda tremendamente Gasperini dopo le prime partite con l’Inter, intimorito ed in confusione. Allenatore preparato per carità, ma in questa situazione serve uno di polso e corazzato” oppure: “Io avevo messo in conto la sconfitta, perché il divario quest’anno è troppo, ma almeno speravo di vedere qualcosa di decente invece di uno che si fissa a fare un gioco che la rosa che ha non può fare..”.

VIA TUTTI – Prevale la rassegnazione: “Però onestamente , può Giampaolo andare a dire la verità? Ovvero che il Milan è nettamente inferiore?” e c’è chi già chiede che cadano le teste: “Si dimetta uno tra Boban e Maldini e con il suo stipendio prendano Allegri subito! O al minimo Spalletti. Ma via questi. 6 punti distacco solo Dopo solo 4 giornate” e infine: “Via Gianpaolo e i dirigenti ben pagati che l’hanno preso. Giocatori scorso anno mollaccioni”.

SPORTEVAI | 22-09-2019 09:05