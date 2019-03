Ravezzani chiede a Icardi di tornare ma i tifosi lo scaricano

Sembra davvero finita la lunga ma contorta storia d’amore tra Icardi e l’Inter. La decisione del bomber di rimanere ancora fuori a curarsi sembra l’atto conclusivo di una telenovela che dura da troppo tempo. C’è ancora chi spera in un happy-end ma al momento resta isolato, come Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia twitta: “Icardi deve tornare a giocare non per amore dell’Inter, ma per rispetto verso sé stesso. Lo pagano 370 mila euro netti al mese per un lavoro che non svolge con una scusa. Recuperi la sua dignità di uomo, prima che la fascia“.

CERTIFICATO MEDICO – Per i tifosi dell’Inter però ormai il dado è tratto: “È che il dottore della mutua gli ha chiesto quanti giorni voleva e lui ha detto almeno 8 se no non gli pagano i primi 3. Allora per non farla sporca ha preso un paio di settimane” o anche: “Ha perso fascia e faccia”, oppure: “Probabilmente la dignità l’ha persa quando la moglie gli ha messo il guinzaglio…”. Nessuno perdona il centravanti nerazzurro: “Fossi Suning lo lascerei fuori rosa fino al 2021 bisogna comportarsi così per chi non dimostra professionalità è rispetto”. Arrivano consigli di ogni tipo alla società: “La società non può accettare questo comportamento! Icardi sta rischiando di gettare al vento la sua carriera, i cinesi non sono papà Moratti! Aspettiamoci scenari clamorosi nei prox giorni.. Fuori rosa, blocco stipendio e successive vie legali!”.

LA CREDIBILITA’ – La condanna è unanime: “Il mio augurio è che questo suo comportamento gli comprometta seriamente la credibilità di giocatore, si è bruciato da solo, un patrimonio tecnico che se non avallato da carattere e grano salis vai poco lontano. Dispiace ma la squadra viene prima di tutto”. Pochissime le voci a favore del giocatore: “Certo,ma anche lo spogliatoio deve fare un passo verso di lui,non è bello lavorare in un ambiente ostile. Anche gli altri non mi sembrano degli angioletti e sono pagati per pensare al bene della squadra e quindi anche per accettare Icardi,se la squadra ha bisogno di lui”.

SPORTEVAI | 05-03-2019 09:20