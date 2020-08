Ravezzani: Conte e Sarri non lo ammetteranno mai ma è così

Fino agli anni 80 è stato così e – salvo le “beatificazioni” di Helenio Herrera e pochi altri – nessuno la pensava diversamente: un allenatore poteva contare fino al 20% nei successi di una squadra, ma tutto il resto dipendeva dai giocatori in rosa. Se hai i campioni vinci, se non li hai soffri di più. La new wave del pallone ha però negli anni fatto crescere sempre di più la figura del tecnico che ha finito per diventare centrale o quasi nell’allestire una squadra. Da Sacchi a Guardiola il passo è più breve di quel che si pensi ma è davvero così?

Ravezzani smonta l’importanza degli allenatori

Non per Fabio Ravezzani. Dopo l’eliminazione del City, che fa seguito ai clamorosi ko di Barcellona e Juventus in Champions, il giornalista di TeleLombardia su twitter scrive: “Guardiola un genio, anzi un cretino. Sarri illuminato, no è scemo. Conte vince sempre, no è un esaltato o forse no, dipende”.

“La verità? La figura del tecnico è troppo ingigantita senza vera ragione – conclude Ravezzani – Soprattutto in Italia. Ma questo gli allenatori non lo ammetteranno mai. Ovvio”.

I tifosi si schierano con Ravezzani sui social

Fioccano le reazioni e arrivano parecchi consensi: “Sacchi? Una volta negli spogliatoi gli dissi che vincevamo non grazie a lui, ma nonostante lui.” Marco Van Basten” o anche: “Ho sempre pensato che l’allenatore conti il 25% in una squadra. Il resto lo mettono i calciatori con la loro qualità e professionalità. E non dimentichiamo che una buona percentuale va alla solidità societaria”.

Sovrastimare allenatori difetto non solo italiano per i follower

In parecchi riflettono su un punto: “In realtà in tutto il mondo dato che ormai costano più di molti fuoriclasse. Ingaggi da 20 mln per allenatori sono allucinanti” o anche: “Non sono d’accordo solo sul fatto che la figura dell’allenatore è ingigantita soprattutto in Italia: ingaggi da nababbo per i vari Guardiola, Mourinho, Simeone e co. vengono corrisposti in gran parte all’estero”.

C’è chi fa mea culpa: “Lo ammetto, sono sempre stato un sacchiano, quindi pro allenatori filosofi, da un paio d’anni ho cambiato idea, per i top club è molto meglio un grande gestore come Zidane e Allegri. Al contrario per una squadra giovane e senza obbligo di vincere meglio un allenatore insegnante”.

Un utente scrive: “Il calcio è semplicemente ciclico. 10 anni fa comandava il tiki taka di Guardiola, negli ultimi anni il calcio è più fisico, verticale e veloce. Ogni ciclo ed era ha un inizio e una fine, tutto qui”. Infine la chiosa: “La ragione secondo me sta nei loro stipendi che negli ultimi anni sono, senza motivo, notevolmente aumentati. La conseguenza diventa: alto stipendio=devi vincere subito”.

SPORTEVAI | 16-08-2020 14:14