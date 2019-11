Ravezzani demolisce Conte e Sarri: Troppo comodo come fanno loro

Lo scorso turno di campionato (quello infrasettimanale) è stato avvelenato da numerose polemiche sulle decisioni arbitrali e soprattutto sull’utilizzo del Var. Anzi, sarebbe meglio dire sul mancato utilizzo del Var. Carlo Ancelotti si è lamentato moltissimo e a spalleggiarlo è sceso in campo anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ma dichiarazioni forti non soltanto dal capoluogo partenopeo, anzi.

I due litiganti stavolta uniti – A criticare il come viene utilizzata la tecnologia sono stati Sarri e Conte, che nelle loro conferenze di presentazione dei rispettivi match di campionato che si giocheranno oggi hanno puntato il dito contro la classe arbitrale. Dichiarazioni che ovviamente non sono passate inosservate e a loro volta sono state criticate.

Ravezzani duro – Fra coloro che non hanno gradito c’è il giornalista Fabio Ravezzani, che su Twitter ha attacato senza misuere scerivendo: “Conte e Sarri fanno un’affermazione grave quando dicono di non capire la Var. Il protocollo è molto chiaro. Sul sito Aia viene spiegato anche con le figure. Basta scaricarlo. Poi si può non essere d’accordo., ma dire che non si capisce è molto più comodo per protestare poi”.

Rabbia bipartisan – A replicare però sono arrivati sia commenti di interisti che di juventini, anche in questo caso per una volta tutti d’accordo. C’è chi ha scritto “La disciplina è chiarissima, quello che non capiscono è l applicazione di quest’ultima . Quelli veramente confusi sono gli arbitri. E lo dimostrano ogni domenica” e chi invece ha commentato con “Il protocollo viene applicato male e in modo diverso dagli arbitri ecco perchè non è chiaro direttore”.

SPORTEVAI | 02-11-2019 12:21