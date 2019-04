Ravezzani demolisce Leonardo e Gattuso, il web si spacca

Errori vecchi e nuovi. Così Fabio Ravezzani spiega l’ennesimo passo falso del Milan che, come un gambero, sta perdendo tutto il suo bonus-punti e rischia di uscire dalla zona Champions dopo il pari interno con l’Udinese. Quelli vecchi sarebbero di Leonardo, colpevole di aver realizzato una campagna acquisti estiva mediocre, quelli nuovi di Gattuso che starebbe sbagliando parecchio. Il giornalista di Telelombardia twitta: “Non ho mai fatto sconto a Mirabelli. Ma vogliamo parlare di Leonardo e dei suoi acquisti estivi? Cito: Laxalt, Castillejo, Caldara, Bakayoko, Higuain. Insieme sono costati oltre 120 milioni. E non mi pare che abbiano migliorato molto la squadra (lo so, Baka prestito oneroso, ma valutato 45mln). La crisi Milan è acuita da alcuni sbagli gravi di Gattuso. E la condizione atletica della squadra preoccupa come ai tempi di Montella”.

LE REAZIONI – I tifosi rossoneri non sono d’accordo sulle critiche al ds brasiliano: “Andiamo ad analizzarli. Laxalt preso dopo l’infortunio di Strinic, con il Genoa non intenzionato a pagare gli 11 mln di Lapadula. Castillejo, preso poichè il Villareal non era intenzionato a riscattare Bacca. Caldara scambiato con un mezzouomo che non ne voleva sapere di altre squadre che non fossero la Juventus. Bakayoko incriticabile per 3 mesi miglior giocatore del Milan. Non è stato un mercato libero, ma condizionato da determinate situazioni” o anche: “Analizzi anche il tempo a disposizione di Leonardo dal suo insediamento……” oppure: “Mi scusi @FabRavezzani ma il mercato la nuova società lo fece in pochissimo tempo …. con più lucidità sooo stati presi Paqueta è Piatek , niente male no ?”.

NEL MIRINO – Chi invece resta sotto il fuoco della critica dei follower è l’allenatore: “Un mercato fatto in 20 giorni ma per favore…Ora Baka non è più buono ma non dici che ha giocato fuori ruolo,ti ricordo che Piatek è Paquetà li ha presi anche Leonardo ma che stai dicendo Leonardo è bravissimo nel suo lavoro,è Gattuso il vero problema di questo Milan” o anche: “Purtroppo sta uscendo l’ ineguatezza della rosa del Milan e Gattuso è un allenatore da seconda, terza fascia vale Tudor, il problema è che il Milan non è l’udinese…”.

SPORTEVAI | 03-04-2019 09:03