Ravezzani difende Bakayoko, il web si ribella

Lui ha provato a difendersi su twitter, spiegando la sua verità ma quanto accaduto ieri in Milan-Bologna, con l’ammutinamento di Bakayoko e la lite con Gattuso continua a far discutere. Prova ad entrare nella testa del centrocampista Fabio Ravezzani. Il giornalista di Telelombardia, pur condannandone l’atteggiamento durante la gara, si immedesima nel giocatore ed elenca una serie di alibi scrivendo su twitter: “Bakayoko ha ragione a sentirsi scaricato dal Milan. Esposto al pubblico ludibrio, sbattuto in panchina pur essendo sempre stato tra i migliori. Sa che non verrà riscattato. Ma l’atteggiamento quando Gattuso gli ha chiesto di entrare è stato inaccettabile per un professionista”.

LE REAZIONI – In pochi si schierano dalla sua parte tra i tanti commenti. C’è chi rivolta la frittata e colpevolizza Ringhio: “Io sarei di curioso di sapere anche cosa gli diceva Gattuso…nelle immagini lo vediamo di spalle e vediamo solo il labiale di Bakayoko, ma ho come l’impressione che anche Gattuso non diceva paroline tanto carine nei suoi confronti in quel momento” ma all’unanimità il resto degli utenti mette spalle al muro il giocatore.

L’ACCUSA – Anche chi apprezza le capacità di Bakayoko lo trova indifendibile: “Se un compagno si fa male devi entrare al volo…soprattutto in un momento di difficoltà come questo: un vero milanista entra anche se sta malissimo per far vincere la squadra. Lui invece non e’ entrato per fare uno sgarbo a Gattuso. Scena indegna” o anche: “Bakayoko non ha ragione a sentirsi scaricato se più volte arrivi in ritardo, se mostri la maglia di Acerbi davanti a tutto il mondo, se mon ti alleni seriamente e se fai spesso tardi la sera per andare nei locali. Un calciatore così non lo paghi 35ml”, oppure: “Gattuso è stato l’unico che lo ha sostenuto e difeso quando a inizio stagione era inguardabile per farne il perno del centrocampo. Lui nell’ultimo mese ha dimostrato il perché una squadra al top della premier lo abbia tenuto fuori un anno per poi farlo svernare altrove. A casa”.L’indignazione cresce sul filo del web: “BAKAYOKO NON HA RAGIONE!!! Punto!!! È un professionista pagato e deve fare quello che dice il suo datore di lavoro” e infine: “Pubblico ludibrio di che cosa??? Il giocatore non deve giocare per diritto divino. Fa parte di una squadra. Se non si comporta in maniera rispettosa è giusto che sieda in panchina e lasci spazio a compagni più motivati e più rispetto”.

SPORTEVAI | 07-05-2019 09:19