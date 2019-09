Ravezzani: Difesa Inter top, ma sarà scudetto con loro due

In testa alla classifica a punteggio pieno: probabilmente nemmeno il più ottimista dei tifosi interisti lo avrebbe pronosticato. Ad ogni modo la squadra di Antonio Conte sembra avere tutte le carte in regola per contendere lo scudetto alla Juventus e in attesa dello scontro diretto che sta per arrivare si è già aperto il dibattito su chi celebrerà a maggio.

Muro invalicabile – Come ha dimostrato anche la vittoria per 1-0 con la Lazio il vero punto di forza dei nerazzurri è la difesa, ma per arrivare al tricolore serve anche altro, come ha sottolineato il giornalista Fabio Ravezzani. Sul suo profilo di Twitter infatti ha scritto: “L’Inter è la squadra con la difesa più forte del campionato. Per vincerlo avrà bisogno che Lukaku e Lautaro facciano il salto di qualità, perché non si potrà sempre contare sull’1-0. Però la grinta e la determinazione della squadra hanno già il timbro di Antonio Conte”.

Tifosi scatenati online – Molti sostenitori nerazzurri ci vedono un po’ una gufata in queste parole e commentano con “Mi dispiace per lei direttore ma quest’anno lo scudetto non ce lo toglie nessuno”, ma c’è anche chi va oltre e suggerisce un altro nome per l’attacco affermando “Lautaro per me è sopravvalutato, possiamo fare molto più affidamento su Sanchez”.

C’è chi non crede – Fra i sostenitori neutrali (che non tifano Inter o Jve) in pochi credono alla vittoria dell’undici meneghino. C’è chi analizza con “È palese come alla lunga l’Inter non potrà lottare per il campionato. Non ha la profondità e qualità di rosa necessarie. Vedremo con partite ravvicinate, infortuni e squalifiche varie. Oltretutto è da verificare ancora in test più probanti. Su queste 5 partite ci sarebbe da dire” e chi afferma “È anche vero però che se non fosse stato per uno strepitoso Handanovic, 3-4 gol stasera li avrebbe presi”.

26-09-2019