Ravezzani e il tweet che fa infuriare gli juventini

Quando finisce una telenovela calcistica ci sono sempre quelli che hanno vinto e quelli che hanno perso. Nel caso di Sarri alla Juventus hanno vinto coloro che sostenevano che era impossibile l’arrivo di Guardiola. Ma adesso è tempo di guardare avanti e pensare a quella che potrà essere la nuova Vecchia Signora, disegnata dall’ex allenatore del Chelsea, con un gioco che dovrebbe essere decisamente diverso rispetto a quello proposto dal suo predecessore Massimiliano Allegri.

Ravezzani polemico – Il programma di Sarri in bianconero è già pronto, ma nonostante ancora non sia stato nemmeno presentato già sorgono i primi dubbi. A sollevarli è Fabio Ravezzani, che sul so profilo ufficiale di Twitter ha scritto: “Sarri mi pare una buona scelta, ma gli schemi offensivi, inevitabilmente, saranno palla a Cr7 che fa quel che vuole. Mi aspetto più qualità a centrocampo e meccanismi offensivi più propositivi dai difensori. Non credo ci sarà comunque un gioco spumeggiante. Sbaglierò, ma…”.

La rabbia dei tifosi – Come era abbastanza prevedibile i sostenitori juventini non hanno gradito queste critiche gratuite, e nonostante Sarri non sia ancora entrato nei loro cuori non hanno esitato a difenderlo. C’è chi ha risposto “Sbaglierà direttore. La nuova Juve con uno come Sarri al timone assomiglierà molto al primo Barça di Guardiola, sarà uno spettacolo che tutti applaudiranno” e chi invece ha replicato con “Se avessero voluto giocare in questo modo e senza uno schema allora non avrebbero mandato via Allegri”.

SPORTEVAI | 18-06-2019 10:04