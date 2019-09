Ravezzani: Chi ha mandato Icardi al Psg? Ho un sospetto

Se il tormentone-Icardi è durato tanti mesi è impensabile che il suo addio all’Inter possa essere metabolizzato in pochi giorni. In attesa che debutti col Psg e che magari i suoi gol e le sue giocate suscitino nostalgia o ulteriori polemiche, tiene ancora banco la scelta fatta dal giocatore di lasciare l’Italia. De Laurentiis ad esempio ha ribadito proprio oggi che per averlo aveva offerto oltre 60 milioni all’Inter e un ingaggio di 12 milioni lordi al giocatore, eppure Icardi ha preferito declinare l’offerta del Napoli. Perchè andare al Psg dunque? Una risposta prova a (ri)darla Fabio Ravezzani.

IL TWEET – Il direttore di Top Calcio su twitter avanza una tesi e scrive: “Mi é sorto un dubbio. Moratti grande amico di Icardi, Leonardo grande amico di Moratti. Siamo certi che dietro il momentaneo passaggio dell’argentino al Psg non ci sia lo zampino dell’ex presidente?”.

LE REAZIONI – Fioccano i commenti: “L’ho pensato subito anch’io…” e in tanti appoggiano la tesi del giornalista di TeleLombardia. C’è chi nota: “Il PSG aveva bisogno di un 9, e Icardi é un ragazzo di 26 anni da 130 gol in 6 anni, non é Moscardelli, in prestito gratuito é una occasione pazzesca, scemo Marotta ad aver depauperato un capitale cosí” o anche: “C’è l’infortunio di Cavani e Mbappè con l’aggiunta di Cavani in scadenza 2020. Se Icardi ingrana ed è convinto di rimanere hanno fatto un affare a soli 70mln (pur mantenendo le perplessità sul comportamento suo e di Wanda), se non ingrana lo rispediscono a Milano”. Le ipotesi sono tante: “E se dietro lo sceicco Nasser ci fosse dentigialli?!?” oppure: “Può darsi. Però il giorno prima del trasferimento di Icardi al Psg, il presidente Zhang J. e il presidente del Psg Al-Khelaïfi si sono incontrati e parlati…”. E infine: ” Basta con Icardi! Per cortesia!! A qualsiasi dinamica…un bel chissene… Grazie”.

SPORTEVAI | 11-09-2019 09:48