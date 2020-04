Ravezzani: E' una sciagura, dice e si contraddice, bufera sul web

Non c’è solo l’incertezza legata alle condizioni dei giocatori dopo il lungo stop e all’attenuarsi dell’emergenza sanitaria a riempire di dubbi il contorno legato alla ripresa del calcio. Sono anche le parole dei politici – compresa la politica sportiva – a lasciare tutti sospesi in aria in attesa di un fronte comune e univoco in cui orientarsi. Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni del Ministro dello sport Spadafora, che ha buttato acqua gelata sulle speranze dei club e sui social si è scatenato presto il dibattito anche in merito alle partite da trasmettere in chiaro.

Il tweet di Ravezzani

Ostile al Ministro è sempre stato ad esempio Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia prende spunto dalle ultime frasi di Spadafora per scrivere su twitter: “Spadafora ministro dello sport è una sciagura. Quello che ha detto ieri è l’ennesima dimostrazione. Un uomo capace di dire tutto e il contrario di tutto nel giro di poche ore”.

Le reazioni via social

C’è chi commenta: “A me sembrano tutte persone telecomandate. Nicchi che prima dice una cosa,poi dice tutt’altro,poi dice una via di mezzo,poi ritratta ancora. Nel calcio italiano e nello sport in generale italiano è un modus operandi di sempre”.

L’ironia del web

Fioccano le reazioni: “Questo ministro rappresenta bene l’incompetenza” o anche: “Un dilettante allo sbaraglio capace solo di fare populismo per raccogliere consenso”. Lo scetticismo regna sovrano: “Ripartono per non perdere soldi e danno i match in chiaro….si si. L’importante è crederci” o anche: “Dovremmo istituire il reddito di pay per View”.

La polemica

Infine c’è chi non ci sta: “Non si può ripartire a breve, finitela di soffiare sul fuoco, se ne riparla tra 3 o 4 mesi, forse. capisco che per gli addetti ai lavori non sia conveniente..ma la vita dovrebbe contare di più di una partita di calcio……..no?”.

SPORTEVAI | 21-04-2020 12:13