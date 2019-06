Ravezzani: Ecco cosa dovrebbe dire Wanda a Icardi

Separati e forse neanche in casa. Chissà se l’Inter e Icardi torneranno a rivedersi in ritiro o sui campi di allenamento: l’impressione è che la telenovela possa terminare presto, magari entro il 30 giugno termine utile al club per realizzare una plusvalenza importante. In pochi credono ad un finale diverso di una storia che si sta trascinando da tempo, nonostante i messaggi di pace che arrivano da parte di Wanda Nara. Per Fabio Ravezzani la questione è chiara. Il giornalista di TeleLombardia su twitter mette insieme tutti gli elementi della vicenda e arriva a una sola conclusione.

IL TWEET – Ravezzani scrive: “Il caso Icardi è semplice. La maggior parte del pubblico non lo vuole, la maggior parte dei compagni l’ha scaricato, allenatore e società non lo vogliono: insistere per restare a ogni costo è puerile. Come il suo atteggiamento dopo la fascia tolta. Mamma Wanda glielo spieghi”. Le reazioni dei tifosi sono numerose, alcune ironiche (” Come fa mamma Wanda a spiegarglielo se non l’ha capito nemmeno lei”), altre furiose: “Dopo quello che ha combinato insieme alla sua patrona , merita solo calci”.

LE REAZIONI – Non solo dal mondo nerazzurro arrivano critiche al giocatore: “Ma i tifosi dell’Inter che lo difendono, nonostante abbia sputato sull’Inter come nessuno in 111 anni, lo fanno per sentirsi diversi, lo fanno perché dell’inter non gli interessa o lo fanno perché sono poco intelligenti?” o anche: “Icardi per come è consigliato potrebbe stare 2 anni fermo pur di fare dispetto all’ Inter. Il Dio del Calcio lo tenga il più lontano possibile dalla mia Juve”. Pochi pensano che sia una strategia: “Non è puerile, in questo modo avrà ancora più il coltello dalla parte del manico. Sceglierà la prossima squadra in tutta tranquillità”, la maggioranza ha già scaricato l’argentino: “Icardi e’ un bamboccione. Sua moglie e procuratrice le hanno rovinato la sua carriera. Non la vita, con 30 milioni di euro in banca. Devono cambiare aria. Noi interisti da una vita non lo vogliamo mai più vedere neanche ad Appiano”, o anche: “Zhang non lo porta neanche in tribuna se va avanti in questo modo” e infine: “Zhang non gli farebbe fare neanche la fine di Ramirez, titolare solo in Primavera, ma lo lascerebbe per due anni in panchina alla Primavera”.

SPORTEVAI | 08-06-2019 12:21