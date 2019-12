Ravezzani: Ecco il vero errore del Milan, il web si spacca

Una settimana o poco più. Dopo si conoscerà il destino di Ibrahimovic, tentato da Milan, Bologna, Napoli e da altri club europei e non. Lo svedese sfoglia la margherita, i tifosi aspettano con ansia un sì dopo un tormentone lungo mesi. Difficile dire chi sia in pole, anche Mihajlovic ha ammesso che la trattativa esiste e che il giocatore sarebbe tentato dall’idea di riabbracciare il tecnico serbo. Chi continua a sperare – anche dopo le parole del giocatore – è il Milan anche se c’è un altro aspetto della vicenda.

L’ERRORE – Lo sottolinea sui social Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia evidenzia due punti per poi schierarsi contro l’eventuale ingaggio del bomber.

IL TWEET – Ravezzani su twitter scrive: “Il vero errore del Milan è stato ammettere la trattativa con Ibra. Adesso, non dovesse arrivare, molti ne rinfaccerebbero il fallimento ai dirigenti. Ero originariamente favorevole all’ipotesi Ibra-Milan. Adesso ho parecchi dubbi”.

A CHI SERVE? – Il giornalista conclude così: “Siamo sinceri: servirebbe solo nel caso in cui la squadra finisse in zona retrocessione. Fatico a immaginare lo svedese determinante nella prossima stagione. Soprattutto con quel che chiede”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sui social: “Se non arriva Ibra mi dispiacerebbe, ma non credo nel fallimento dei dirigenti perché conoscendo Ibra ci si può aspettare di tutto. Il Milan ha fatto il massimo e non ha colpa se non arriva” o anche: “Io a prescindere direttore, lo prenderei abbiamo bisogno di gente con carisma ,troppi ragazzi diciamo cosi non se ne cava un ragno dal buco e’ utile per tante cose: Ibra tutta la vita”.

A FAVORE – Sulla linea di Ravezzani molti tifosi, come chi scrive: “Esattamente come Correa, Torreira e compagnia..il vero Milan prima compra poi parla…” o anche: “A mio parere è la dimostrazione di una non strategia! Come quando la mia Juventus prendeva tappabuchi come Anelka o Bendtner anche se ibra è più forte”.

SCETTICI – Non tutti sono pazzi di Ibra: “Io mi chiedo perché nessuna buona squadra in Europa lo cerchi veramente…e soprattutto perché nemmeno la Nazionale Svedese lo convochi da tempo..” o anche: “Venisse per la metà potrebbe avere senso, ma a quelle cifre è una follia, calcolando che è in vacanza da due anni”.

CONVIENE ?- C’è chi scrive: “Va bene nell’immediato per togliersi dalle sabbie mobili ma poi il prox anno bisogna spendere. Ibra gioca x vincere” e infine: “In effetti, prendere Ibra per arrivare al massimo in Europa League ha poco senso. Per poi magari chiedere di essere esonerati dal partecipare”.

SPORTEVAI | 01-12-2019 09:37