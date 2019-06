Ravezzani elegge il migliore tra Sarri e Conte

Il campionato è ancora molto lontano dal cominciare ma già si pensa a chi potrà fermare (o perlomeno provarci, visto il gap ancora evidente) il dominio della Juventus. Le squadre più attrezzate sembrano essere il Napoli, forse unica rivale nel recente passato dei bianconeri, e l’Inter, che con un big in panchina proverà a dire la sua.

Duello fra nuovi – A tal proposito si è aperto un grosso dibattito su chi sia superiore fra i due considerati “traditori“: Conte che con un passato da juventino è arrivato alla Pinetina e Sarri che dopo aver fatto innamorare i tifosi del Napoli li ha delusi andando a Vinovo. Il giornalista Fabio Ravezzani in un tweet ha detto la sua creando bufera in rete. Ecco quanto ha scritto: “Per inciso, é incontestabile che Conte nel primo anno abbia vinto di più è giocato meglio di Sarri. I tifosi inglesi tra i due non hanno mai avuto dubbi. Quindi, fino a prova contraria, Conte è da considerare superiore a Sarri prendendo a esempio lo stesso club”.

Repliche stizzite – I tifosi (un po’ di tutte le squadre) hanno difeso Sarri, ad esempio c’è chi scrive “Tutto vero (e Conte è super). Ma è pur vero che, in Europa, ha vinto più Sarri. Anche di Allegri” e chi invece replica con “Ancora deve iniziare il campionato, e già mettete i due in competizione. Sarri ha perso campionati contro Juventus, Liverpool, City, arrivati rispettivamente a 95, 97 e 98 punti. Conte al secondo anno in Inghilterra è arrivato quinto”. Alla fine comunque a dare il suo verdetto come sempre sarà il campo.

