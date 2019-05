Ravezzani evoca Bonucci sulla maxisqualifica a Paquetà

Se parte degli addetti ai lavori sta cominciando ad avere dei dubbi sul reale valore di Paquetà, pagato 35 milioni e arrivato al Milan con l’etichetta di “nuovo Kakà” c’è chi invece ironizza sullo scarso peso politico del Milan che si fa tartassare dagli arbitri e le tre giornate di squalifica al brasiliano ne sarebbero la conferma. Fabio Ravezzani su twitter si sfoga e sostiene che i senatori delle altre grandi sarebbero stati trattati diversamente dall’arbitro.

L’ACCUSA – Il giornalista di Telelombardia twitta: “Se al posto di Paquetà ci fosse stato un senatore tipo Bonucci, De Rossi, Insigne o Borja Valero (tanto per citare tutti club) siamo sicuri che Di Bello si sarebbe comportato nello stesso modo? (Ammonisce per primo chi ha subìto il fallo mettendogli 2 volte le mani addosso)”. E’ il via libera alle lamentele via social dei tifosi rossoneri: “Mi sembra evidente che non si voglia il Milan in Champions League, l’Atalanta darebbe più entrate economiche alla Juventus dall’Uefa, mentre il Milan gliele toglierebbe. Scommetto che i bianconeri si scanseranno con l’Atalanta” o anche: “Siamo arrivati veramente al ridicolo, sono dei pagliacci gli arbitri. Ogni fallo che fa la Juve capannello attorno all’arbitro, mani addosso all’arbitro, ma non succede nulla, qui addirittura il contrario 3 giornate di squalifica a Paquetá. COMPLIMENTI VIVISSIMI AIA”.

LE REAZIONI – Più che Borja Valero o Insigne è la Juve ovviamente ad essere considerata la privilegiata: “Solo quest anno Chiellini si tira appresso Romagnoli e si prende il fallo. Poi stende Cutrone in area e nessuno vede niente. E questo solo all andata, in più non fu espulso Benatia. Al ritono stendiamo un velo” o anche: “È evidente che gli arbitri stanno facendo di tutto per penalizzare il Milan. Rigore non dato contro la Juve, la partita con la Lazio, il rosso inventato a Paquetà. 3 giornate di squalifica che significano:stagione finita e penalizziamo il Milan nella corsa Champions”. Sotto accusa Di Bello: “Io vorrei capire come si permette l’arbitro di arrivare alle spalle a Paquetà e mettergli le mani addosso sventolandogli il cartellino in faccia, sembrava un bullo di quelli a scuola. Dava quasi l’impressione di non vedere l’ora di farlo, inquietante” oppure: “Subisce lui il fallo, arbitro va ad ammonirlo prima ancora dell’altro, gli mette la mano per spingerlo via, Paquetà gliela scaccia stizzito. Reazione ok, ma arbitro malafede totale. E poi 3 giornate?”. Poche le voci fuori dal coro come questa: “Il tentativo di addossare qualche colpa all’arbitro per giustificare il vergognoso gesto di Paquetà è uno dei motivi della decadenza del calcio italiano. Se chi fa comunicazione si lascia trasportare dal tifo fa solo del male al calcio. In Inghilterra gli avrebbero dato 15 giorni”.

SPORTEVAI | 08-05-2019 10:10