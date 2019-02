Ravezzani fa arrabbiare tifosi Milan, Pistocchi condanna la Rai

Che sia stata una partita bruttina e deludente lo hanno detto tutti. In particolare la prova del Milan ha deluso ma fanno discutere alcune analisi, come quella di Fabio Ravezzani. Il giornalista di Telelombardia boccia la gara della squadra di Gattuso ma nell’elencare i peggiori fa arrabbiare i tifosi scrivendo: “Non un bel Milan. Se fa come spesso accade, cioè un tempo brutto e uno bello (o viceversa) si può essere ottimisti. Ma solo per questa ragione. Molto male Suso, Bakayoko non sta bene. Piatek finora non pervenuto. Ottima la difesa, Romagnoli su tutti. Paquetà fa fatica”. Proprio la bocciatura del brasiliano scatena i commenti sul web.

LE REAZIONI – C’è chi scrive: “Ravezzani non ha occhio. Non riesce a capire l’enorme intelligenza di Paquetà, oltre ai piedi incredibili”, o anche: “Ma come Paqueta fa fatica?”, oppure: “Ma fatica di cosa che ha recuperato 18 palloni” e infine: “Paquetà migliore in campo insieme a Romagnoli. Con Suso in 10. Baka non brillante. Serata no. La Lazio mena e il Milan si fa menare”.

RAI SOTTO ACCUSA – Anche Maurizio Pistocchi ha detto la sua sulla partita dell’Olimpico, spostando l’obiettivo: “Leggermente meglio la Lazio, Milan stanco in troppi uomini e quasi mai pericoloso. Brutto spot per il Calcio ( quasi peggio della regia RAI, che manda in onda il “nero” )”. Stavolta l’ex moviolista di Mediaset mette quasi tutti d’accordo: “È da un po’ che la Rai è imbarazzante” e : “La cosa peggiore sono i commentatori di @RaiSport (tutti!) che, dopo un anno e mezzo di VAR, ancora non hanno capito perché i guardalinee attendano la fine delle azioni pericolose prima di segnalare il fuorigioco. Incompetenti capitati lì per caso”. Infine la sentenza: “La Rai deve fare altro, film fiction e basta”.

