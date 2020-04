Ravezzani fa infuriare i tifosi della Juventus

Il mondo del calcio è ancora sospeso per aria, in attesa che il Governo chiarisca la propria posizione e che si decida cosa deve succedere per far riprendere il campionato ma non è un mistero che all’interno della stessa Lega ci siano club contrari a far ricominciare la serie A. Che sia per paura di aumentare i contagi, che sia per rispetto della drammatica situazione che sta vivendo l’Italia, che sia per meri calcoli opportunistici è un dato di fatto che ci sia una spaccatura all’interno del mondo del pallone.

La preoccupazione per il caso-Dybala continua

Non ha sicuramente aiutato il fronte del sì la notizia del quarto tampone a Dybala che ha confermato la positività al Corona Virus del giocatore. Che succederebbe se si trovassero altri giocatori contagiati?

Ravezzani spiega perché la Juve è vaga sull’ipotesi di ricominciare

Su twitter Fabio Ravezzani prende la palla al balzo e commenta: “Credo che con Dybala ancora positivo e Higuain renitente al rientro si spieghi molto meglio l’atteggiamento decisamente vago della Juve sulla ripresa del campionato”.

Sui social i tifosi della Juventus rispondono a Ravezzani

Fioccano le reazioni via social – mentre le polemiche divampano da ogni dove – e i tifosi bianconeri sono furiosi: “Questa volta ha toppato in pieno. La Juve ha sempre detto che si attiene alle decisioni del governo e che per il campionato avrebbe preferito la sospensione e non assegnazione del titolo. Cosa c’è di vago?”.

C’è chi scrive: “Chissà quanti sono positivi in serie A oltre a Dybala ci sono. Semplicemente non lo sappiamo” o anche: “La Juve non parla mai, su nulla. E non mi sembra che altre squadre stiano esprimendo opinioni, a parte Lotito. Ma abbiamo bisogno di altri Lotito? Basta vedere altri campionati per avere una posizione attendista….”.

La Juventus non c’entra secondo i fan

Arrivano tante critiche al pensiero del giornalista di TeleLombardia: “Prima la salute…il campionato NON può riprendere…punto. Poi la classifica…il Campionato non può restare senza un vincitore…chi è in testa al momento della sospensione, vince! È la Juve…eeeh, vabbè, ce ne faremo una ragione!”.

Per i follower è il Governo che decide: “Io penso che la Juve vada oltre alle assenze , lo h sempre dimostrato, qui noto invece che le istituzioni governative e calcistiche non abbiano voglia di prendere decisioni importanti scaricandosi a vicenda le responsabilità!” o anche: “Credo che Spadafora abbia già deciso da tempo che il campionato non riprenderà, solo che a noi piace esser presi in giro… La Juve, almeno in queste circostanze, lasciatela perdere, non c’entra nulla. Ps Lo scudetto datelo pure all’Inter, basta che ci sia la pace!”

Infine: “Queste sono pure illazioni… nella Sampdoria 15 positivi, Ferrero contrario alla ripresa del campionato ma parliamo dei Malfattori della Juventus che cercano di boicottare la ripresa della Serie A”.

SPORTEVAI | 30-04-2020 09:21