Ravezzani fai i conti alla Juve: “E’ costato 140 milioni”

Gli attaccanti sono un tema più che centrale in casa Juventus. Nelle ultime settimane praticamente non si parla d’altro, sia di quelli che possono arrivare che di quelli che devono andare via. La società bianconera sta cercando di mettere a disposizione di Pirlo una squadra che sia funzionale e per questo motivo ha dovuto cominciare con il “tagliare i rami secchi”.

E tra i giocatori che non rientravano più nel progetto bianconero c’è senza dubbio Gonzalo Higuain. Il suo ultimo anno a Torino si è trascinato con più polemiche che gol e un clima da separato in casa nonostante la presenza in panchina di Maurizio Sarri, che in passato era stato uno degli allenatori con cui ha lavorato meglio.

Il tweet di Ravezzani

A fare un bilancio della situazione in maniera molto diretta ci pensa il giornalista di TeleLombardia, Fabio Ravezzani che dal suo account Twitter scrive: “L’operazione Higuain si chiude con una perdita pesante per la Juve. Bene il primo anno, così così il secondo. Il terzo ceduto in prestito. Il quarto insufficiente. Il quinto regalo con pagamento degli emolumenti. E’ costato complessivamente 140 milioni di euro”.

La reazione dei social

I tifosi della Juventus leggono una critica nelle parole del giornalista e passano immediatamente al contrattacco: “Nessuno di questi è uscito dalle tasche dei tifosi. A noi interessano solo le vittorie”, scrive Alex. E ancora “Operazione che ai tempi ho definitivo finanziariamente a perdere e purtroppo i fatti non mi hanno smentito. L’unica via sarebbe stato gol riscatto del Milan a 36 milioni dopo i 18 di prestito 2 anni fa, ma mi è entrato in depressione, non l’ha voluto più nessuno e ci è rimasto sul groppone”, scrive Sandro.

Ma c’è anche chi si schiera a favore dell’argentino: “Ha ricevuto un trattamento che non meritava secondo me. E le difficoltà di oggi della Juve sono conseguenza dell’operazione CR7, che non ci ha fatto più vincere di lui. Con la differenza che viene giustificato sempre e comunque”. E c’è chi ha paura che ora la Juve possa commettere un errore simile: “Se guardiamo solo a livello finanziario si ripete l’errore con Suarez e Dzeko, ingaggi troppo alti per l’età che hanno”.

SPORTEVAI | 18-09-2020 09:05