Ravezzani: Fassone fuoriclasse nell'affondare i conti in un anno

I numeri parlano chiaro: 219,8 milioni di ricavi, 353,1 milioni di costi, rosso di 126 milioni di euro e debiti netti per oltre 301 milioni. Questo il dato sul Milan relativo alla stagione 2017-2018 evidenziato da un’inchiesta di Marco Iaria sulla Gazzetta. Numeri che hanno portato all’indignazione Fabio Ravezzani. Il giornalista di Telelombardia twitta: “Leggendo il bellissimo pezzo di Marco Iaria si capisce come Fassone sia stato un autentico fuoriclasse nell’affondare i conti del Milan in un solo anno tra il tripudio o l’acquiescienza di gran parte dell’informazione che avrebbe dovuto vigilare sul suo operato”. L’ex ad rossonero era già entrato di recente nel mirino perchè si era venuto a sapere che aveva fatto controllare 4 giornalisti e dipendenti a caccia della talpa sulle notizie delle difficoltà dell’ex patron cinese Li.

LE REAZIONI – Il popolo del web si divide. C’è chi si schiera dalla parte di Ravezzani e scrive: “E la Gdf non si fa neanche una domanda….” o anche: “Certo che poi se esistono società che hanno debiti doppi, tripli o quadrupli rispetto al fatturato (escludendo le plusvalenze..) -magari dite anche quali sono..-: in un settore “normale”, non calcio, queste società non avrebbero vita lunga. Libri in tribunale e via…” e chi contesta le cifre. Qualcuno scagiona Fassone: “Erano soldi forse da spendere per forza . non si sapeva neanche da dove venivano..”, altri dubitano della veridicità dei numeri: “La mia domanda… I debiti netti del Milan dove li ha presi? Al cinema?”.

