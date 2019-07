Ravezzani inchioda il Milan su un acquisto sbagliato

Eppur si muove. Tra depistaggi, qualche no inatteso e lunghi corteggiamenti la campagna acquisti del Milan procede. C’è qualche sacrificio da fare (vedi cessione di Cutrone) ma dopo aver rinforzato il centrocampo con Bennacer e Krunic ora Maldini e Boban stanno sistemando gli altri reparti, con Duarte vicinissimo alla firma per completare la difesa. Serviva davvero il difensore brasiliano? Per Fabio Ravezzani il suo arrivo è una indiretta confessione di un errore fatto lo scorso anno.

IL TWEET – Il giornalista di TeleLombardia twitta: “Un anno fa, di questi tempi, i milanisti erano entusiasti e gli juventini furiosi per la cessione del presunto miglior difensore del campionato, Caldara. Oggi il Milan spende 11 mln per Duarte, segno che dubita del recupero di Caldara a ottobre o non lo considera un titolare”. In pochi però sono d’accordo con lui (“Certo passare da miglior prospetto nuovo Scirea a riserva di Duarte non è bello no no” o anche “Senza dubbio. Ma lasciar andare Zapata e prendere Duarte testimonia che il Milan ritiene che Caldara non sia così imminente o importante. Tutto qui”).

LE REAZIONI – La maggioranza dei tifosi rossoneri contesta il sillogismo di Ravezzani: “Bisogna dire però che numericamente parlando al Milan manca un centrale. Se Caldara fosse in perfetta forma il Milan avrebbe preso comunque un centrale”. In tanti hanno un parere opposto: “Al contrario, spende solo 11 milioni per un difensore perché punta su Caldara (altrimenti avrebbe preso un Demiral a 35/40 o Upamecano). Il Milan un difensore avrebbe dovuto prenderlo comunque considerato l’addio di Zapata” o anche: “Esattamente il contrario… prendendo Duarte a quelle cifre (low cost) dimostra che crede pienamente nel recupero di Caldara… avesse preso ad esempio Demiral avrebbe dimostrato l’esatto contrario”, oppure: “Abbiamo Romagnoli e Musacchio. Se si fa male uno di loro vado io o va lei?” e infine: “Il pieno recupero di Caldara ad ottobre è solo nell’immaginario di chi non ha ben capito da quali tipologie di infortuni è reduce questo ragazzo,il Milan lo sa,e lo ha scritto anche lei. Un difensore centrale serviva numericamente a prescindere,quindi di cosa stiamo parlando?”.

SPORTEVAI | 30-07-2019 11:13