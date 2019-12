Ravezzani indica la colpa di Conte: "L'ha anche ammessa”

Fallimento europeo oppure no? Dopo l’eliminazione dalla Champions League è ora di bilanci in casa Inter: la squadra che domina il campionato non è riuscita a centrare la qualificazione agli ottavi in un girone che, dietro il Barcellona, la vedeva quantomeno alla pari – se non addirittura favorita – nel confronto con il Borussia Dortmund.

L’ACCUSA A CONTE. La sconfitta di ieri contro un Barcellona clamorosamente rimaneggiato ha aperto il processo ad Antonio Conte: tra gli accusatori c’è Fabio Ravezzani, che ha dedicato una raffica di tweet al k.o. dell’Inter con i catalani.

“Conte resta il grande artefice della nuova Inter vincente – ha scritto il giornalista -, ma in Europa la sola grinta non basta. Francamente, non ho capito tutti i cambi offensivi degli ultimi 20’. La squadra s’è sbilanciata in modo irreversibile senza riuscire a produrre più azioni davvero pericolose”.

Sull’1-1, infatti, Conte ha mandato in campo Lazaro, Politano ed Esposito per Biraghi, D’Ambrosio e Borja Valero. Una scelta errata, che Conte avrebbe anche ammesso nell’analisi post-gara, secondo Ravezzani. “Quando Conte dice: ‘Il gol del 2-1 ci ha ammazzato’, in qualche modo conferma che sbilanciare così tanto la squadra a 20’ dalla fine è stato un suo errore di valutazione”.

LA DIFESA DEI TIFOSI. I tifosi, però, difendono il tecnico. “In quei momenti è giusto giocarti tutto quello che hai – scrive Stefano -. Finisci la partita con il rimorso di non averci provato con 4 punte?”.

“Col pareggio che ci facevamo?”, aggiunge Interlandia, mentre Timetraveler se la prende con la qualità dell’organico a disposizione dell’allenatore: “Conte ha fatto i suoi errori ma se ci presentiamo nella partita decisiva di Champions con Vecino, nonno Borja Valero, un Godin irriconoscibile e due giocatori sugli esterni uno peggio dell’altro (Biraghi e Lazaro purtroppo imbarazzanti) è giusto uscire! Giocatori non da Champions!”.

Ravezzani è molto severo anche nel giudicare il risultato finale del girone: “Spiego perché l’eliminazione dalla Champions è comunque una delusione per l’Inter. Il Borussia ha un organico simile con altrettanti infortuni in ruoli chiave. Soprattutto, i tedeschi non hanno potuto affrontare nel girone il Barca in edizione molto rimaneggiata”.

