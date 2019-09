Ravezzani insiste: Juve, perché tratti così un campione?

C’è ancora la Juve in cima ai pensieri di Fabio Ravezzani. Il popolare giornalista qualche giorno fa aveva fatto arrabbiare i tifosi della Vecchia Signora per un’osservazione social sui conti in rosso del club, questa volta è proprio lui ad accigliarsi per la mancanza di rispetto – a suo dire – che la società bianconera avrebbe avuto nei confronti di uno dei grandi trascinatori degli ultimi anni: Mario Mandzukic.

I Tweet – Due i post dedicati da Ravezzani all’esclusione del croato dalla lista dei convocati per la trasferta di Firenze. “Mandzukic neppure convocato per Firenze. Non credo si meriti un simile trattamento. Resta uno dei simboli più forti della Juve vincente, forte e cattiva di questi ultimi anni. Spesso se l’è portata sulle spalle quasi da solo”, scrive in un primo momento il giornalista. Gli risponde Matteo: “Hanno spiegato che è una scelta concordata con il giocatore a seguito di un’avanzata trattativa di mercato con una squadra del Qatar” e allora Ravezzani sottolinea: “In questo caso sarebbe tutto più comprensibile”. Poi però ribadisce: “Mandzukic non merita di essere lasciato fuori dalla lista dei convocati a Firenze. Ma se la decisione è stata presa in accordo col club (starebbero per cederlo) questo cambia tutto. Peraltro, in generale, da questa estate è stato trattato come un esubero qualsiasi”.

Le reazioni – Al bomber croato i tifosi juventini sono assai affezionati, ma quando c’è di mezzo la squadra del cuore scatta subito la controffensiva: “Era ben coscio che sarebbe finito ai margini quando ha rifiutato tutto il rifiutabile per tre mesi di fila. Un bel tacer non fu mai scritto”, scrive Meg. “Invece credo che l’abbiano trattato fin troppo bene. Mandzukic che si carica la squadra sulle spalle da solo è una cosa che non è mai esistita, non è né Platini né Maradona. Comunque c’è una trattativa in corso”, aggiunge stizzito Francesco. Nel mare magnum di commenti pro Sarri e anti Mandzukic spiccano però alcune prese di posizione coraggiose: “Vabbè guardate come hanno trattato Dybala questa estate .. 4 anni 78 goal trattato come pacco”, scrive Silvia che ha proprio una foto della Joya come immagine del profilo. “Pienamente concorde direttore. Da juventino mi sembra ci sia un po’ di confusione”, ammette sommessamente Alberto.

SPORTEVAI | 14-09-2019 09:25