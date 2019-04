Ravezzani: Inter, non è lui il vero problema

Buono per la classifica, meno per stare del tutto tranquilli. Il bicchiere mezzo pieno dice che l’Inter dopo il pari con la Roma è sempre là, saldamente al terzo posto, quello mezzo vuoto parla di match-ball fallito perchè con la vittoria la Champions sarebbe stata quasi sicura. Colpa di chi? Di Spalletti? Di Perisic? Di Icardi? Per Fabio Ravezzani il più criticato, ovvero il croato, non è un problema vero. Il direttore di Telelombardia twitta: “Icardi torna dopo le polemiche e non segna un gol su azione in 210’. Anche questo è un problema serio dell’Inter. Perisic no. Piace a nessuno, ma alla fine è quello che incide di più nella partita. Joao Mario impresentabile, Nainggolan irritante. Bene Borja e Politano”.

LE REAZIONI – I tifosi sui social si schierano quasi tutti dalla sua parte, a conferma che una spaccatura su Icardi continua ad esserci e che Maurito non è più un intoccabile per i fan nerazzurri: “La cosa grave e’ che continuano a difendere Icardi e criticare Perisic anche se fa la differenza” o anche: “Icardi non è più un giocatore dell’Inter”, oppure: “Perisic non gioca bene ma SEGNA! Politano invece non segna MAI e comincia a dribblarsi da solo come Candreva! Allenatore come squadra anche oggi da 5! MEDIOCRI c’è tanto da cambiare! “.

I COLPEVOLI – C’è chi sottolinea: “Icardi non segna su azione dall’era glaciale.. Lautaro è forte ma è ancora grezzo,deve migliorare in zona gol! Perisic corre e si fa il m…! Prima di cedere un vice campione del mondo bisogna pensarci 100 volte..x il tipo di lavoro che fa non si sostituisce facilmente uno così!”. Qualcuno difende Icardi (“Con quel gioco come fa a segnare? Non verticalizzano mai. Spallettiout”) e infine è nutrita la schiera dei rassegnati: “Squadra che tira a campare, come il suo allenatore”.

SPORTEVAI | 21-04-2019 09:39