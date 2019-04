Ravezzani: Juve, è follia chiedere la Champions l'anno prossimo

Due finali conquistate e perse, tante delusioni con quella di quest’anno che le batte tutte ma la Champions League resta il nervo scoperto della Juventus. Battere ogni record di scudetti di fila sicuramente lenisce la delusione ma la coppa dalle grandi orecchie è e rimarrà un obiettivo imprescindibile. O almeno così è lecito supporre anche per l’immediato futuro. Chi non è d’accordo è Fabio Ravezzani. Il giornalista di Telelombardia esce dal coro e chiede ai bianconeri il basso profilo per la prossima stagione.

LA PROVOCAZIONE – Il direttore di TopCalcio twitta: “Io credo che Allegri sia stato un grande allenatore per la Juve. Ma arriva sempre il momento giusto per andarsene. E questo lo è per tante ragioni. Ma Agnelli ora deve ricostruire tutto con calma. Chiedere di nuovo subito la Champions sarebbe follia. Le richieste esagerate del presidente la scorsa estate hanno trasformato questa stagione in fallimentare”.

LE REAZIONI – Fioccano i commenti dei follower e la sorpresa è che in parecchi sposano la linea di Ravezzani: “Questo è il vero rischio. Se non riprendi fiato, rischi di schiattare” o anche “E magari se non la chiedi arriva…”. Molti pareri sono ancora figli della grande delusione: “Da 2 anni la Juve fa piangere, le uniche partite esaltanti sono state a Madrid (l’anno scorso) e con l’Atletico, quando eravamo con un piede e mezzo fuori e non c’era nulla da difendere. Ciclo strafinito, speriamo l’abbia capito Agnelli. Per me resterà”. Arrivano suggerimenti: “Basta partire a luglio prima del ritiro con un profilo più umile. Purtroppo lo scorso anno eravamo troppi sicuri di poterla vincere”. C’è però anche uno zoccolo duro che non si rassegna: “Non capisco perché sarebbe folle. La Juve è già competitiva ed ha delle basi tecniche solidissime. E lo sarà anche l’anno prossimo. La rivoluzione è solo nell’immaginario di qualcuno. A prescindere da Allegri. Ma non scherziamo”.

SPORTEVAI | 27-04-2019 10:56