Ravezzani: “Juve, operazione sbagliata”. Ma i tifosi s’infuriano

Gli alti e bassi della Juventus in questa stagione nascerebbero da due scelte di fondo sbagliate da parte di Andrea Agnelli. Ne è convinto Fabio Ravezzani, che su Twitter è tornato ad attaccare il presidente bianconero e il d.s. Fabio Paratici, scatenando le reazioni dei suoi follower.

IL TWEET. “Mi resta la sensazione che il licenziamento di Marotta sia stata una mossa sbagliata di Agnelli – ha scritto il giornalista su Twitter – . E non mi convince la strategia sottesa all’acquisto di Cristiano Ronaldo. La nuova dimensione a cui ambisce la Juve è.difficilmente raggiungibile con l’attuale bilancio. Posso sbagliare, certo”.

Per Ravezzani, dunque, la Juve i sarebbe liberata troppo presto del suo a.d.; e anche l’investimento operato su Ronaldo non sarebbe finora giustificato né dai risultati raggiunti sul campo, né dal bilancio.

Ma i follower del giornalista non ci stanno. “Beh l’acquisto di CR7 non è solo tecnico! – scrive Rodolfo – La Juventus ha ottenuto un contratto Adidas che vale il quadruplo dell’Inter! Aumentati i ricavi stadio! I follower… in pratica è servito ad allargare enormemente l’appeal commerciale ! Poi Exor ha molta liquidità”. Ma Ravezzani replica: “Il bilancio è andato in rosso di 45 milioni, veda lei. E si è reso necessario un bond da 300. Si tratta di una scommessa piuttosto complessa e non è scontato che vada a buon fine”.

LA RISPOSTA DEI TIFOSI. Per 1897, “Ronaldo rappresenta una scorciatoia per cui è valsa la pena prendersi un rischio calcolato; essere imprenditori significa anche questo”. Ma non secondo Ravezzani, che risponde: “Certamente. Ma onestà intellettuale prevede anche dire che finora la scelta non ha pagato”.

Nicola, invece, promuove la strategia bianconera: “Direttore, senza dubbio le recenti scelte aziendali della Juventus stridono con il recente passato. Ma dopo aver assunto la leadership economica e sportiva in Italia, credo che il tentativo di stare in scia alle big europee andasse fatto. Anche a costo di sbagliare”. Ma così facendo, secondo Ravezzani, la Juve rischia di perdere il suo status anche in Italia: “Credo che questo snaturi la caratteristica vincente del club. Vedremo”.

SPORTEVAI | 27-12-2019 08:57