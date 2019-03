Ravezzani lancia un'altra frecciata a Icardi

Non è un momento facile in casa Inter, con le grane esterne al rettangolo verde che vanno a sommarsi a quelle squisitamente tecniche. Il caso legato a Mauro Icardi non accenna a placarsi, sembrava che l’argentino potesse ritornare con la Spal e invece niente (potrebbe invece farcela Ivan Perisic, dopo l’infortunio patito contro l’Eintracht Francoforte). Ad ogni modo sui social impazza il dibattito e sono davvero pochi quelli che si schierano dalla parte del centravanti.

Avvocato malvisto – A fare il consueto affondo ci ha pensato Fabio Ravezzani, giornalista molto esperto dell’ambiente milanese, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “A me non sembra normale che sia un avvocato a trattare con la società se un calciatore sotto contratto abbia o meno voglia di fare ciò per cui viene lautamente pagato: cioè scendere in campo”. Il riferimento ovviamente è al fatto che l’avvocato Nicoletti, da smpre in orbita Moratti, stia lavorando per ricucire lo strappo con la società.

Tifosi sul piede di guerra – Se qualche tempo fa in tanti lo difendevano la maggioranza degli interisti è contro Icardi. In tanti sottolineano che se ancher tornasse dovrebbe affrontare uno spogliatoio oramai ostile verso di lui, per non parlare dello stadio, con la gente che difficilmente lo perdonerà per quello che è a tutti gli effetti un ammutinamento. Una delle frasi più ricorrenti sui social infatti è “Se io non mi presento a lavoro non mandano un avvocato, mi licenziano direttamente”. Si prospettano ancora tempi difficili dunque.

SPORTEVAI | 09-03-2019 09:48