Ravezzani lancia il paragone Lukaku-Icardi, interisti scatenati

Dopo l’esordio positivo contro il Lecce alla prima giornata di serie A, la furia di Romelu Lukaku pare essersi progressivamente spenta: col Cagliari ha segnato senza impressionare, con l’Udinese è rimasto a secco e ieri sera, all’esordio in Champions League con la maglia dell’Inter, il centravanti belga è stato ampiamente insufficiente nel pareggio contro lo Slavia Praga.

MEGLIO MAURITO? Certo, i problemi alla schiena stanno influendo sul suo rendimento, ma da Lukaku il mondo nerazzurro si aspetta di più. E tra i tifosi c’è già chi rimpiange Mauro Icardi, uomo che in serate così ha spesso saputo fare la differenza per l’Inter. La nostalgia per l’argentino emerge forte su Twitter, nei commenti ad un post di Fabio Ravezzani sulla prestazione di Lukaku. “Brutta Inter – scrive il giornalista – , ma soprattutto pessimo Lukaku. Deve essere lui a risolvere partite come questa, invece è stato un fantasma. Diamogli tempo, ma sul belga al posto di Icardi si gioca tutta la stagione nerazzurra”.

Dopo l’imbeccata di Ravezzani – che definisce anche Lautaro “troppo leggero” e elogia Politano per aver dato una scossa all’Inter, i suoi follower si scatenano. “Lukaku risolverà molte partite contro le piccole – scrive Alfredo – dove non ci siano difensori fisici. Contro le grandi Icardi, purtroppo, era di un altro pianeta”.

“Concordo in pieno purtroppo – aggiunge Federico – Anche quando c’era da vincere dei contrasti fisici, lui (Lukaku) che è una ‘bestia’ da 90kg, li ha persi tutti… peccato”.

“SOLO UN BUON GREGARIO”. Per Lorenzo il problema del belga è di personalità: “Direttore, Lukaku non è e non sarà mai un giocatore che risolve le partite importanti, è un ottimo gregario e centravanti ma non un leader”.

Mentre Dariocama ci va giù duro: “Lukaku è un finalizzatore dignitoso incapace a dribblare un pinguino”. Insomma, la fiducia dell’ambiente nerazzurro intorno al belga inizia a scemare.

SPORTEVAI | 18-09-2019 09:48