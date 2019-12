Ravezzani lancia l'allarme: "Inter, può farlo davvero"

L’Inter è chiamata al riscatto dopo la delusione dell’eliminazione in Champions. Domenica sera i nerazzurri saranno di scena a Firenze contro un avversario agguerrito e affamato di punti. A turbare i pensieri dei sostenitori interisti, però, più che i viola di Montella potrebbe essere una sconcertante eventualità paventata dal giornalista Fabio Ravezzani.

Il Tweet – Nel suo profilo Twitter Ravezzani scrive che “Icardi ha inserito tra le clausole del suo contratto col Psg la facoltà di risolverlo a fine stagione qualora non si trovasse bene a Parigi. Allo stato attuale esiste anche questa possibilità, cioè che voglia tornare a Milano nella stessa situazione di un anno fa”. Insomma, nuovo tormentone estivo in vista? Chissà.

Le reazioni – I tifosi dell‘Inter di ‘Maurito’ non vogliono proprio più sentir parlare. Figurarsi cosa direbbero se dovessero ritrovarselo ad Appiano Gentile, magari con la moglie-manager a cinguettare di continuo pensieri scomodi sui social. “Se lo fa è due volte cretino. A Parigi sembra si sia ambientato bene. Forse non ha ben capito che se torna all’Inter non gioca”, avvisa Stefano. “Ma chi glielo fa fare ritornare a Milano, è masochista? Rimarrà al Psg, se è intelligente”, osserva Tano. C’è anche chi sogna, come Papito: “Magari tornasse. Un attacco Lukaku Lautaro Mertens Icardi sarebbe da paura”.

Il vero obiettivo – E se il vero obiettivo dell’attaccante argentino fosse quello di ritornare in serie A, ma non all’Inter? Se lo chiedono in molti, come Mario che scrive: “Icardi può scegliere la sua destinazione? Inoltre se non sceglie Parigi non scatta il rinnovo automatico e si trova con un solo anno di contratto? ha potere di imporre la propria scelta? Magari viene alla Juventus solo per fare impazzire società e tifosi?”. Anche Tonino vede fantasmi bianconeri: “Vuole la Juve… Esattamente come sei mesi fa…”.

Il secondo Tweet – La discussione si mantiene tutto sommato civile e composta, anche se dopo alcuni minuti Ravezzani posta un secondo Tweet: “I più ignoranti sono quelli che quando leggono una notizia che non piace non si domandano cosa l’abbia causata, ma se la prendono con chi la dà, pensando così di aver risolto il problema. E il bello è che per loro funziona davvero: si sentono subito meglio”.

