Ravezzani lo promuove, tifosi Milan no: E' un favore ai rivali

La storia dei doppi ex tra Inter e Milan è infinita: un volume di rimpianti, errori e beffe infinito se solo si pensa ai vari Serena, Pirlo, Seedorf e così via ma la storia sembra destinata a ripetersi. C’è un altro giocatore dell’Inter che potrebbe vestire la maglia rossonera a giorni. Si tratta di Matteo Politano, che Conte non vede nè come esterno di fascia nè come seconda punta e che dopo una stagione da titolare con Spalletti sta languendo tra le riserve.

LA TRATTATIVA – la dirigenza rossonera ha incontrato ieri i procuratori del calciatore che ha accettato la destinazione. Ora bisognerà trattare con l’Inter che per prendere Politano dal Sassuolo versò quasi 30 milioni.

PROMOSSO – Per Fabio Ravezzani è un’operazione utilissima per il Milan. Il giornalista di TeleLombardia spiega il perchè sui social.

IL TWEET – Ravezzani scrive: “Il 4-3-3 è modulo che prevede due esterni offensivi affini al gol. Politano lo è. Suso lo era. Leao non si sa. Con Ibra e questa formula l’interista diventerebbe fondamentale”.

LE REAZIONI – Di tutt’altro avviso i tifosi del Milan che si sfogano sui social: “Non ci credo che una squadra che ha già Suso vuole pure Politano” o anche: “Abbiamo distrutto tutto ciò che avevamo costruito e ora per rimediare agli errori vendiamo Paquetà, Piatek, Caldara per prendere Kjaer, Politano e Petagna”.

SCORAMENTO – La delusione dei fan è tutta in questo tweet: “Venderanno Piatek a 30 e Prenderanno Politano a 25 poi venderanno Politano a 15 e prenderanno Petagna a 10 poi venderanno Petagna a 5 e prenderanno la….loro mamma a zero”.

IL PARAGONE – Per i tifosi l’ex Sassuolo è un doppione: “Politano è un Suso più veloce. Nulla di più. Un professionista alla Bonaventura. Un doppione di questi giocatori da quinto posto in giù. Non risolvi in questo modo i problemi, anzi, fai un favore pure all’Inter” oppure: “Vendiamo Piatek… E prendiamo Politano?!?!?!… Ok siamo ufficialmente su Scherzi a Parte… Ma io la liberatoria non la firmo”.

I DUBBI – Infine c’è chi scrive: “Politano non è più scarso degli esterni che abbiamo, può fare buone partite, ma è l’ennesimo giocatore di livello medio che non sposta nulla. Kjaer è una sciagura che non gioca nemmeno con Gasp. Siamo passati da Higuain a volere Petagna. Ma ricordiamo che la proprietà è ambiziosa”.

SPORTEVAI | 09-01-2020 09:06