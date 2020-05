Ravezzani loda Juve e Milan e punge l'Inter: web scatenato

Si riparte oppure no? In Italia tiene ancora banco la questione relativa alla possibile ripartenza del campionato di serie A. Le divergenze con il ministro Spadafora, il protocollo da adottare per la ripresa degli allenamenti ed eventualmente delle partite, l’unità d’intenti della Lega, la questione stipendi: i nodi da sciogliere sono tanti, anche se la volontà comune è – o almeno sembra – quella di portare a termine la stagione.

Serie A, il punto di vista di Ravezzani

Della questione si è occupato più volte il giornalista Fabio Ravezzani, che nei giorni scorsi ha anche fornito attraverso i social un suggerimento speciale per affrontare al meglio la situazione. Dopo l’assemblea di Lega di ieri, che ha visto le venti squadre del massimo campionato compatte, almeno sulla carta, sull’ipotesi di concludere regolarmente il campionato, è arrivato un nuovo Tweet.

Juve, Milan e Inter: così Ravezzani su Twitter

Questo il messaggio su Twitter postato dal giornalista: “Al di là del voto in Lega Calcio, Juve e Milan hanno confermato di essere favorevoli alla ripresa del campionato con le giuste precauzioni per salvaguardare la salute dei calciatori. Mi piacerebbe sapere la posizione dell’Inter, qualunque essa sia”.

Ravezzani attacca l’Inter, la reazione dei tifosi

Ed ecco le reazioni dei sostenitori dell’Inter, inviperiti per la puntura di spillo di Ravezzani: “Non ci vuole una grande intelligenza per capire che l’Inter ha un presidente più coinvolto degli altri sia per la Cina sia per le dichiarazioni fatte. Accetterà la decisione presa probabilmente in un senso o nell’altro, basta che se si giochi ci sia la sicurezza per i calciatori”, scrive un fan con la foto profilo del tecnico Conte. Un altro follower, Ale, invita invece platealmente il giornalista a tacere.

Polemica Ravezzani, il punto di vista degli altri fan

Cosa ne pensano, invece, i sostenitori della Juventus, del Milan e delle altre squadre di serie A? “Forse non è chiaro che se non passa il protocollo restringente del comitato tecnico non si gioca? E poi allenarsi non vuol dire automaticamente riprendere…”, osserva un tifoso della Roma. “Se incominciano ad allenarsi vorrà dire che è stato approvato il protocollo. Iniziando l’attività devono essere pagati, e farli allenare senza poter giocare è improbabile”. Mentre Salvo osserva: “Infatti è un po’ ‘strano’ il silenzio dell’Inter, sembra quasi non si voglia esporre per chissà quale motivo…”. E Luca propone: “Secondo me è impensabile finire tutte le partite. La Lega dovrebbe far firmare un nuovo regolamento accettato da tutti i club: mini gironi all’italiana per decidere scudetto, coppe, retrocessioni e promozioni in base alla classifica. Poche partite con pathos e spettacolo assicurato!”.

SPORTEVAI | 02-05-2020 10:24